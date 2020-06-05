Политика

ВедомостиВедомостиМИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства

«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно», – заявили в МИДе и добавили, что за такие действия «надо будет отвечать». Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек сообщили о высылке двух российских дипломатов.
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Нарышкин пообещал ответ на высылку дипломатов из Чехии

РИА Новости07:39

Нарышкин назвал провокацией высылку российских дипломатов из Чехии

РБК07:09

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

Интерфаксвчера в 11:47

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Высылаемые российские дипломаты покинут Прагу 7 июня

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Нарышкин назвал провокацией высылку российских дипломатов из Чехии

Коммерсантъ06:36
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