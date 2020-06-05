Политика
ВедомостиМИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно», – заявили в МИДе и добавили, что за такие действия «надо будет отвечать». Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петржичек сообщили о высылке двух российских дипломатов.
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Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
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Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
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Общество
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Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
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В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
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В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
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Общество
С 7 июня в Калининградской области частично смягчается масочный режим
С 7 июня в Калининградской области частично смягчается масочный режим. С этого числа можно ходить по улице без маски.
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Авто
КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа
Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов.
32CARS.ru вчера в 15:40
Общество
В Тульской области из-за коронавируса скончались два человека
В Туле из-за коронавируса скончались жители Ефремова и Богородицка в возрасте 61 и 63 лет.
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Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает РИА «Новости».
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Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
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Газета.Ru 04 июня в 15:14
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В Минздраве заявили о переломе ситуации с коронавирусом в России
В России наступил перелом в ситуации с коронавирусом.
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Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
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Обнаружена экзопланета похожая на Землю
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Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб
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Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
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Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
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