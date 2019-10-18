Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.

МИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

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