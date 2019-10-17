Политика

РБКРБКМИД сообщил о последствиях для снятых с поезда американских дипломатов

В МИДе полагают, что для американских дипломатов, снятых накануне с поезда в Северодвинске из-за нарушения правил пребывания на режимной территории, последствия инцидента могут ограничиться административным протоколом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замглавы ведомства Евгения Иванова.
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МИД России подтвердил передачу США ноты протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Коммерсантъ16:38

МИД РФ выразил протест США из-за инцидента с дипломатами у Северодвинска

Российская газета13:57

Москва направила ноту протеста после инцидента с дипломатами США

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RT на русском13:32

МИД направил ноту США из-за задержанных в Северодвинске дипломатов

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МИД РФ направил ноту США из-за инцидента с американскими дипломатами под Северодвинском

ТАСС13:21

МИД передал США ноту протеста из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

РИА Новости12:34
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Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

Известия 00:18
Общество

Илон Маск оценил российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Политика

Молдавия хочет получать поставки российского газа в обход Украины

В соответствии с действующими правилами операторы газовых систем двух государств обязаны обеспечить поставку газа до границы с Молдавией.
Общественная служба новостей 08:59
Политика

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Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия 17:06
Политика

СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме

Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
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Политика

Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне голосования британского парламента по новому соглашению о Brexit призвал поддержать сделку, чтобы 31 октября страна покинула Евросоюз.
РИА Новости 15:06
Происшествия

Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек

Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.
РБК 13:42
Происшествия

Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований

В Красноярске двое мужчин восемь часов насиловали девушку, «оказывающую интимные услуги», после чего она выпрыгнула из окна третьего этажа ради спасения.
Lenta.ru 09:30
Армия и оружие

Украина заявила об обстреле участка разведения сил в Донбассе

Ранее на встрече контактной группы в Белоруссии стороны конфликта в Донбассе договорились возобновить процесс отвода сил.
Говорит Москва 06:28
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Армия и оружие

Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон

Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Происшествия

На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы

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Lenta.ru 10:53
Авто

Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литра

Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 10:49
Экономика

«Мечел» просит помочь вернуть деньги за утерянный завод в Донецке

Письмо с просьбой оказать компании помощь в возврате 50% средств, вложенных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), направил председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин вице-премьеру Дмитрию Козаку.
News.ru 02:53
Политика

Медведев возмутился политикой США в Европе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире.
Lenta.ru 19:59
Здоровье

Полпред в ПФО посетит Пермский край

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 17 октября полпред проведет совещание по социально-экономическому развитию региона, где в том числе будет обсуждаться реализация национальных проектов на территории Пермского края.
Коммерсантъ Пермь 16 октября в 08:44
Технологии

В России завершились испытания экономичной версии Sukhoi Superjet 100

На подмосковном аэродроме Жуковский завершились летные испытания самолета Sukhoi Superjet 100 с горизонтальными законцовками крыла (сайберлетами), которые позволят значительно экономить топливо при взлете и посадке судна, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Rambler News Service 16 октября в 12:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за миллиардера

Даша Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Свадьба бывшей жены Романа Абрамовича и греческого миллиардера прошла в Париже.
Комсомольская правда вчера в 11:45
Армия и оружие

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Армия и оружие

Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

ТАСС вчера в 20:35
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 04:24
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц станет участницей нового «Холостяка»

Скоро стартуют съёмки нового сезона шоу «Холостяк», главным героем которого на этот раз станет немедийный персонаж — врач-стоматолог Антон Криворотов.
News.ru 11:58
Финансы

Официальный курс доллара повысился на 9 копеек, евро — на 20

На 12:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64,38 рубля (плюс 11 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 71,02 рубля (плюс 10 копеек).Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 64,23—64,42 рубля за доллар и 70,95—71,14 рубля за евро.
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Здоровье

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News.ru 19:44
Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Армия и оружие

Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
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