Политика
RT на русскомМИД передал ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Министерство иностранных дел России уже передало ноту протеста американскому посольству в Москве из-за инцидента с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства.
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Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат вчера в 15:00
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru вчера в 11:08
Кино
Сериал «Екатерина. Самозванцы» готовится к премьере
Сюжет сериала расскажет о становлении Российской империи, о личной драме Екатерины II и неожиданно появившихся самозванцах.
UfacityNews.ru 16 октября в 04:26
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Политика
В США потребовали признать «Азов» террористической организацией
Члены конгресса США, возглавляемые Максом Роузом, обратились в Госдепартамент с требованием признать украинский добровольческий полк «Азов» иностранной террористической организацией.
RT на русском 19:35
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Происшествия
В Красноярском крае прорвало дамбу
В Красноярском крае на золотодобывающем предприятии в поселке Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу, в результате чего погибли три человека.
Известия 21:28
Политика
Медведев возмутился политикой США в Европе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире.
Lenta.ru 19:59
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия 07:41
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литра
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 10:49
Политика
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Кино
«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию «Источник мира»
Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира».
RT на русском вчера в 13:41
Происшествия
Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию
Не менее 525 тысяч человек в Барселоне принимают в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.
Интерфакс 13:06
Политика
СМИ опубликовали письмо офиса Зеленского Кучме
Украинские СМИ опубликовали текст письма от 16 июля, направленного главой офиса президента Украины Андреем Богданом представителю Киева на переговорах в Минске Леониду Кучме.
RT на русском 16:42
Политика
Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии
История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение.
Военное дело 14:50
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru вчера в 05:20
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Российская газета 20:24
Шоу-бизнес
В Сети появились фото обезображенного пластикой лица Веры Алентовой
На фото с мероприятия, сделанном крупным планом, видно, что лицо 77-летней артистки обезображено.
ФАН 06:25
Армия и оружие
Хатылев рассказал о неудачах США и напомнил о роли России в Сирии
Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Хатылев в интервью «ПолитЭксперту» напомнил о недавнем соглашении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса приостановить операцию Анкары «Источник мира» на 120 часов.
Политическая Экспертиза 10:02
Политика
Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru 18:08
Кино
Александр Петров назвал фильм «Текст» важнейшим в своей карьере
Uznayvse.ru напоминает, что Александр Петров практически перед премьерой каждого фильма с его участием дает по несколько интервью.
Uznayvse.ru вчера в 10:13
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 03:00