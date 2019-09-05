Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономической разведдеятельности.

с чего всё началось

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, арест был произведён 30 августа.

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

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