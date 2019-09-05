Политика
RT на русскомМИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США
Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, арест был произведён 30 августа.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации задержан по запросу США. Его обвиняют в краже секретов
Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономической разведдеятельности.Фонтанка.Ру05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Происшествия
В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур
Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Политика
Русская архиепископия получила внешнее управление
5 сентября на официальном сайте русской архиепископии в Западной Европе опубликовано заявление ее главы, архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето), в котором он опровергает не только с канонической точки зрения, но и с позиций французского законодательства назначение Адамакиса.
Независимая газета 06:49
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Политика
Путин заявил о праве молодёжи на протесты
Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.
RT на русском 06:09
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Политика
Путин проводит встречу с Медведчуком
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
RT на русском 06:49
Гаджеты
Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold
Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Политика
Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент Британии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести досрочные парламентские выборы в стране 15 октября.
RT на русском вчера в 15:31
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Интернет
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Экономика
Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Происшествия
В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего
Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
Российская газета 07:05
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Известия 08:35
Культура
AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах
Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Общество
В Марий Эл мужчину оштрафовали за культовые церемонии на огороде
В результате проверки выяснилось, что мужчина с группой Евангельских христиан баптистов совершает там "богослужения, религиозные обряды и культовые церемонии".
Российская газета 07:07
Гаджеты
Дженнифер Бэйли, Apple Pay: у криптовалют большие перспективы
Вице-президент Apple Pay Дженнифер Бэйли в интервью CNN заявила, что платежная компания интересуется цифровым пространством.
РБК 09:00
Культура
«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине
Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Гафта парализовало после инсульта
News.ru 04:31
Происшествия
На Урале дело об обрушении крыши на ЗиКе вернули на доследование
В Екатеринбурге удовлетворена апелляционная жалоба на постановление Орджоникидзевского районного суда, который вернул дело об обрушении крыши на Заводе им. Калинина (ЗиК) на доследование.
REGNUM 08:39
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Общество
В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков
"Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России", — отметили в ведомстве.
РИА Новости 07:37
Армия и оружие
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
Военное обозрение 04:37
Экономика
В Тюменской области открылся завод по переработке картофеля
Предприятие, которое будет заниматься производством и переработкой картофеля, открылось в Тюменской области.
ТАСС 09:02