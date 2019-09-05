Политика

RT на русскомRT на русскомМИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, арест был произведён 30 августа.
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с чего всё началось

Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации задержан по запросу США. Его обвиняют в краже секретов

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США. Его подозревают в экономической разведдеятельности.
Фонтанка.Ру05:51

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МИД РФ обвинил США в недобросовестной конкуренции из-за задержания сотрудника ОДК

Интерфакс08:44

МИД России направил дипломатов к задержанному в Неаполе топ-менеджеру ОДК

РБК09:03

В Ростехе уверены в невиновности задержанного по запросу США сотрудника ОДК

РИА Новости06:21

Путин назвал выдумками обвинения США в краже технологических секретов

РЕН ТВ06:40

Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» задержали в Италии по запросу США

Ведомости06:30

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии Коршунову

ТАСС08:42

Ростех подтвердил задержание топ-менеджера ОДК по запросу США, но считает его непричастным к экономическому шпионажу

Фонтанка.Ру07:18
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

Ведомости 08:22
Происшествия

В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур

Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 08:45
Общество

Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Политика

Русская архиепископия получила внешнее управление

5 сентября на официальном сайте русской архиепископии в Западной Европе опубликовано заявление ее главы, архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето), в котором он опровергает не только с канонической точки зрения, но и с позиций французского законодательства назначение Адамакиса.
Независимая газета 06:49
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Политика

Путин заявил о праве молодёжи на протесты

Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.
RT на русском 06:09
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости 06:31
Политика

Путин проводит встречу с Медведчуком

Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
RT на русском 06:49
Гаджеты

Samsung официально объявила дату старта продаж Galaxy Fold

Сегодня Samsung официально объявила дату старта продаж сгибаемого смартфона Galaxy Fold.
ITZine.ru 02:18
Политика

Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести досрочные парламентские выборы в стране 15 октября.
RT на русском вчера в 15:31
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Интернет

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

До конца сентября в России, Европе и на Ближнем Востоке закончатся IP-адреса наиболее распространенного протокола IPv4, рассказал РБК директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка.
РБК 08:35
Экономика

Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий

В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Происшествия

В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего

Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
Российская газета 07:05
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Известия 08:35
Культура

AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.
ТАСС 07:57
Политика

Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс 04:54
Общество

В Марий Эл мужчину оштрафовали за культовые церемонии на огороде

В результате проверки выяснилось, что мужчина с группой Евангельских христиан баптистов совершает там "богослужения, религиозные обряды и культовые церемонии".
Российская газета 07:07
Гаджеты

Дженнифер Бэйли, Apple Pay: у криптовалют большие перспективы

Вице-президент Apple Pay Дженнифер Бэйли в интервью CNN заявила, что платежная компания интересуется цифровым пространством.
РБК 09:00
Культура

«Книгой года» стал сборник воспоминаний о Данииле Гранине

Гран-при ежегодного национального конкурса "Книга года" получил сборник воспоминаний о писателе Данииле Гранине (составитель Марина Чернышева-Гранина).
Москва 24 вчера в 14:10
Шоу-бизнес

Гафта парализовало после инсульта

News.ru 04:31
Происшествия

На Урале дело об обрушении крыши на ЗиКе вернули на доследование

В Екатеринбурге удовлетворена апелляционная жалоба на постановление Орджоникидзевского районного суда, который вернул дело об обрушении крыши на Заводе им. Калинина (ЗиК) на доследование.
REGNUM 08:39
Общество

Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка

Газета.Ru 01:12
Теннис

Надаль в 33-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Чемпионат 05:01
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Общество

В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков

"Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России", — отметили в ведомстве.
РИА Новости 07:37
Армия и оружие

На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469

Военное обозрение 04:37
Экономика

В Тюменской области открылся завод по переработке картофеля

Предприятие, которое будет заниматься производством и переработкой картофеля, открылось в Тюменской области.
ТАСС 09:02
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