Политика
ИнтерфаксВ МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Ранее о высылке болгарского дипломата из России сообщило Болгарское национальное радио. Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже. Прокуратура Болгарии открыла расследование.
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с чего всё началось
«Данный шаг является ответной, зеркальной мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре сего года российского дипломата», — говорится в сообщении.RT на русском07:33
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Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам
В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Общество
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг наушников
Эксперты Роскачества обновили общий рейтинг по итогам тестирования наушников, в который включили новые модели.
Происшествия
32-летняя королева красоты из Пакистана погибла в автокатастрофе
В начале декабря в американском штате Мэриленд погибла Заниб Навид — 32-летняя звезда конкурсов красоты.
Шоу-бизнес
Ургант назвал резкими слова Певцова о «чужом для России» Познере
Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Дмитрий Певцов в видеобращении в Instagram, где он предстаёт в образе Сталина, назвал журналиста Владимира Познера «чужим для России» и посоветовал ему уехать из страны.
Политика
Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт допустить в прокат все части фильма
Режиссер Илья Хржановский написал главе Минкульта Владимиру Мединскому письмо, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем частям «Дау».
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Общество
Медведев посоветовал не идеализировать СССР
Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил желание разных поколений жить в Советском Союзе свойством человеческой памяти, но посоветовал не идеализировать это время.
Политика
В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского
В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Общество
Медведев назвал состояние первичного звена здравоохранения удручающим
Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде регионов России удручающее, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Происшествия
В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим
Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.
Происшествия
Раскрыты детали расследования убийства Михаила Круга
Следствие осложнялось еще и тем, что местные жители, уважавшие Круга, считали честью поучаствовать в расследовании и давали ложные показания.
Здоровье
Диетологи рассказали, кому показана белковая диета в Новый год
Политика
На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Гаджеты
Apple планирует выпускать смартфоны iPhone дважды в год
Аналитик Самик Чаттерджи, как сообщает CNBC, отмечает, что шестимесячный цикл анонса новых iPhone позволит корпорации Apple более эффективно конкурировать с китайскими вендорами, выпускающими устройства круглый год.
Экономика
В Амстердаме пройдут слушания по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»
Слушания по принудительному взысканию 3 миллиардов долларов с российского "Газпрома" по иску НАК "Нафтогаз Украины" пройдут в среду в Амстердаме, сообщил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Шоу-бизнес
Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве
Телеведущая и владелица сети салонов красоты в Москве Ксения Бородина прокомментировала скандал после видеообращения одной из недовольных клиенток.
Политика
Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией
Президент России Владимир Путин отметил последовательное и весьма уверенное развитие отношений с Монголией, в прошлом году рост товарооборота составил 21%, за восемь месяцев этого года он вырос еще на 15%.
Спорт
Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из США
Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской антидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.