Политика
Газета.RuМИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
На самом же деле оказалось, что это было мнение реальных людей, которых мобилизовала 64-летняя местная жительница. МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом. В декабре прошлого года он объявил себя жертвой "русских троллей".
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Наука
Найден способ улучшения качества изображения тканей для медицинской диагностики
Российские ученые представили уникальный способ, который позволяет улучшить качество изображения тканей для медицинской диагностики.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Общество
В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Армия и оружие
В Сербию прилетели 11 российских самолетов для борьбы с коронавирусом
Все одиннадцать российских военных самолетов прилетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минобороны.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи
Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
Общество
«Это расизм на самом высоком уровне». Рюдигер раскритиковал идею тестировать вакцину от коронавируса на африканцах
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер раскритиковал предложение тестировать вакцину от коронавируса на африканцев, назвав это проявлением расизма.
Общество
Жителям Краснодарского края продлили карантин до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин жителям региона еще на неделю, до 12 апреля.
Общество
Собянин обязал работников предприятий соблюдать дистанцию 1,5 м
Московские предприятия и учреждения, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, должны обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию 1,5 м между работниками и посетителями.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Футбол
Заболотный почеканил мяч и отметил Ибрагимовича
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный опубликовал видео с чеканкой мяча.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом
Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Авто
Российские тесты проходит новый Land Rover Defender
На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
Космос
Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли
На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко
Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Здоровье
В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Здоровье
Россиянам рассказали, кому необходимо носить маски
Попова добавила, что сидящим дома на самоизоляции россиянам маска вообще не нужна. Она посоветовала закрывать нос и рот при выходе на улицу.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева публично оскорбила мужа
Естественно, Гузеева не хотела оскорблять мужа и сделала это в контексте шутки.
Армия и оружие
В ЛНР два ополченца погибли из-за обстрела со стороны ВСУ
Шоу-бизнес
Волочкова показала свадебное платье со смелым декольте
Танцовщица выбрала классическое белое платье, которое подчёркивает её стройную фигуру.
Общество
В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare на выходные откроется бесплатный доступ к «королевской битве» Call of Duty: Warzone.