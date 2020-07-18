с чего всё началось

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.

МИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян

Экономика Жириновский считает выгодной деноминацию Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России. 126

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 226

Общество Sony и Microsoft удалили трейлеры Gamer Girl после бури критики Лондонская студия FMV Future, известная по The Bunker, и издательство Wales Interactive анонсировали FMV-игру Gamer Girl, и это оказалось неудачным шагом.

Космос Crew Dragon покинет МКС 1 августа Корабль SpaceX с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли вернётся на Землю после исторической миссии 2 августа. 9

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 91

Общество Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса. 12

Общество Мишустин распорядился учредить День работника транспорта Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству транспорта закрепить в календаре новый праздник - День работника транспорта. 43

Происшествия СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. 197

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 262

Автоспорт Марко: Мы не можем даже мечтать о подиуме Команда работала всю ночь, мы внесли множество изменений, но повысить эффективной работы аэродинамики не удалось.

Экономика Минстрой России призвал снизить стоимость жилья В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 116

Здоровье Премьер-министры стран ЕАЭС приняли общий план борьбы с коронавирусом Участники заседания межправительственного совета ЕАЭС в белорусской столице после обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории входящих в организацию стран. 1

Футбол Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.

Футбол Белоус заявил, что Жалолиддинов будет определять игру «Локомотива» в ближайшие годы Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус, представляющий интересы полузащитника сборной Узбекистана Жасура Жалолиддинова, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в «Локомотиве».