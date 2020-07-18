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RT на русскомRT на русскомМИД получил заверения от ПНС Ливии в освобождении двух россиян

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Министерству иностранных дел России письменные заверения, что проблема с освобождением российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана будет решена в ближайшее время.
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с чего всё началось
Об этом говорится в комментарии
 официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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