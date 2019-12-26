Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
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Песков: Россия ответит на санкции США против «Северного потока - 2»

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Pravda.Ru23 декабря в 05:13

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Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»

News-24.ru24 декабря в 08:36
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Путин предложил смягчить уголовные статьи для бизнеса

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