Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

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