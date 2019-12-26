Политика
РИА НовостиМИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
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Песков: Россия ответит на санкции США против «Северного потока - 2»
Национальная служба новостей23 декабря в 05:57
Песков: Россия будет отвечать США на санкции против «Северного потока — 2»
Красная весна23 декабря в 09:09
Россия может ответить на санкции США против «Северного потока-2» по-хитрому – эксперт
Экономика сегодня24 декабря в 05:58
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Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»
Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
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Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом
Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
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Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
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В седьмом сезоне «Сватов» появится новый герой
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Телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым.
Хоккей
Стал известен состав сборной России на первый матч МЧМ-2020
Ворота сборной России в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира с командой Чехии будет защищать голкипер санкт-петербургского СКА Ярослав Аскаров, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
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Появился трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским
Политика
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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд руководителей МВД, СКР, а также ФСИН и МЧС.
Армия и оружие
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Путин отказался от примирения с Польшей
Во время общения с журналистами Путин напомнил обстоятельства ввода советских войск на территорию Польши в сентябре 1939 года.