Политика
РИА НовостиМИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Читать в источнике
Оценить525
с чего всё началось
Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ТАСС09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
В МИД России пообещали «зеркальный» ответ США после введения санкций к «Северному потоку -2»
Комсомольская правда09:28
Захарова пообещала США зеркальный ответ на санкции по «Северному потоку-2»
Московский Комсомолец09:06
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Общество
Росстат спрогнозировал убыль населения в ближайшие 16 лет
В 2035 году численность населения страны уменьшится на 134,9 тысячи человек, а миграционный прирост, согласно прогнозу, будет оставаться на уровне 2020 года и не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая вырастет с 355,7 тысячи до 398,5 тысячи человек.
Экономика
«Максидом» планирует купить сеть Castorama
После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Общество
Скворцова поспорила с Голиковой об оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Армия и оружие
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Происшествия
Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова в центральный аппарат СК.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Армия и оружие
Россия подписала 39 новых соглашений о военном сотрудничестве
Военное сотрудничество России и стран в других регионах в 2019 году существенно расширено, сообщил 27 декабря заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда».
Гаджеты
Новые Core i3 — это почти что i7 несколько поколений назад
Пока что не уточняется, когда точно выйдут эти процессоры и сколько будут стоить, однако изменения на рынке CPU однозначно грядут.
Хоккей
Россия проиграла Чехии на старте молодежного чемпионата мира
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Политика
Путин назвал задачей номер один рост реальных доходов населения
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами кабмина назвал задачей номер один повышение уровня доходов населения.
Политика
Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что иностранные государства не смогут оказать давление на Таллин из-за ситуации с ограничением работы Sputnik на территории республики.
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, из-за которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Политика
WP: военные США готовят тактику информационной войны против России
Киберкомандование Соединенных Штатов начало работу над тактикой ведения информационной войны, которая может быть применена в отношении России.
Футбол
Бакаев: «Спад „Спартака“ начался после поражения от „Зенита“»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев объяснил, с чем связано неудачное выступление команды при Олеге Кононове.
Футбол
Артета: «„Арсенал“ сыграл даже лучше, чем я ожидал»
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о своем дебютном матче в качестве наставника "канониров":Многое мне сегодня понравилось.
Политика
Захарова обвинила главу МИД Франции в преступлении против истории
«Призывая, с одной стороны, бороться с историческим ревизионизмом и предостерегая от попыток переписывания истории, глава МИД Франции сам пошел по этому порочному пути и поставил в своем выступлении знак равенства между аннексией нацистским гитлеровским режимом Восточной Европы и послевоенным развитием этого региона в рамках социалистической системы», — напомнила дипломат.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Шоу-бизнес
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Политика
В Черногории протестующие заблокировали туристические города
Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию и объявил о намерении добиться создания автокефалии для "черногорской церкви" по украинскому примеру.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.