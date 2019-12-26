Политика
РИА НовостиМИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
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с чего всё началось
Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ТАСС09:30
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Захарова пообещала США зеркальный ответ на санкции по «Северному потоку-2»
Московский Комсомолец09:06
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В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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Общество
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Кино
На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
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Авто
В России 1,5 миллиона машин оснащены подушками-убийцами
"Опасные для жизни подушки безопасности японской компании Таката установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России", — заявил газете "Известия" заместитель главы ведомства Алексей Кулешов.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Политика
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Средства на инфраструктуру для СПГ-проектов НОВАТЭКа нашел Минфин
Минфин разработал предложения по финансированию инфраструктурных проектов НОВАТЭКа: строительства терминала «Утренний» для проекта «Арктик СПГ-2», расширения подходного канала в Обской губе и перевалочных терминалов в Мурманской области и на Камчатке, сообщает «Коммерсант».
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Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen
Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
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Овсянка на завтрак снижает риск инсульта
Общество
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Глава Минздрава Вероника Скворцова прокомментировала слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах проведена ужасно.
Общество
В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).