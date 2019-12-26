Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
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с чего всё началось

Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»

Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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