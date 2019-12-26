Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
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с чего всё началось

Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»

Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Захарова заявила о зеркальном ответе на санкции США в отношении СП-2

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ТАССвчера в 09:30

Захарова пообещала США зеркальный ответ на санкции по «Северному потоку-2»

Московский Комсомолецвчера в 09:06
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Ливия официально запросила военную поддержку у Турции

Газета.Ru вчера в 15:00
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В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

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Суть событий вчера в 06:43
Происшествия

Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане

Число погибших в результате крушения самолета в Казахстане выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС страны.
Lenta.ru вчера в 22:43
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Трехмесячную девочку, брошенную матерью на трассе, ищут в Кузбассе

Интерфакс - Россия вчера в 02:22
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Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru вчера в 14:52
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Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов

Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
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Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 01:21
Политика

В РФ прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым

Ранее в Twitter-аккаунте посольства США на Украине было опубликовано сообщение, осуждающее запуска железнодорожного сообщения с Крымом.
RuNews24.ru вчера в 15:56
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

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Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Известия вчера в 12:26
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Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
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Общество

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Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
РИА Новости вчера в 19:30
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Роструд напомнил о порядке работы в конце 2019 и начале 2020 года

В пресс-службе ведомства напомнили, что последняя неделя уходящего года будет двухдневной: 30 и 31 декабря являются рабочими днями.
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Армия и оружие

Американцы заблокировали российский военный патруль в Сирии

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RuNews24.ru вчера в 23:30
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфакс вчера в 13:35
Политика

В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Московский Комсомолец 25 декабря в 06:27
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«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино

Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0). Героем встречи стал Фирмино, оформивший дубль.
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Сборы «Звездных войн 9» превысили 500 миллионов долларов

Kinonews.ru вчера в 14:27
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В Абакане загорелся торговый павильон

Пожар охватил торговый павильон в Абакане Республики Хакасии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 15:13
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
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Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

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Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!

Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Россия – Культура 24 декабря в 12:34
Футбол

Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
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Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

Газета.Ru вчера в 16:21
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Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации

Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
РЕН ТВ 24 декабря в 11:26
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