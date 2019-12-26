Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Читать в источнике
Комментировать500
с чего всё началось

Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»

Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС09:30

Подробнее о событии

МИД пообещал зеркальный ответ на санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости12:20

В МИД напомнили о симметричном подходе России по вопросу санкций

RT на русском11:12

Захарова пообещала США зеркальный ответ на санкции по «Северному потоку-2»

Московский Комсомолец09:06

Захарова заявила о зеркальном ответе на санкции США в отношении СП-2

Известия10:22

Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»

ТАСС09:30

В МИД России пообещали «зеркальный» ответ США после введения санкций к «Северному потоку -2»

Комсомольская правда09:28

МИД пообещал «зеркальный ответ» на санкции против «Северного потока-2»

РБК10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Политика

Путин примет участие в новогоднем вечере в Большом театре

РИА Новости вчера в 07:25
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Футбол

«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона

В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
РИА Новости 09:21
Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

Вести.Ru 11:42
Происшествия

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

РБК 10:56
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Общество

В Симферополь прибыл первый двухэтажный поезд из Москвы

Первый поезд из Москвы в Крым, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл в Симферополь.
RT на русском 04:48
Происшествия

Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области

«Вести Воронеж» опубликовали видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
РБК 06:07
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр 08:27
Шоу-бизнес

Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест

Поклонники легендарного певца Майкла Джексона, умершего в 2009 году, попросили его двойника Серхио Кортеса пройти ДНК-тест из-за сильной схожести Серхио с Джексоном.
АБН 24 декабря в 17:30
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

РИА Новости 11:10
Политика

Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:25
Армия и оружие

Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin

«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
RT на русском 10:22
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Единоборства

Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова

Титулованный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, бросившему ему вызов.
Южный Федеральный 12:36
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня 05:53
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Общество

На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар.
РБК 12:02
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета 00:16
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Футбол

Азар пропустит Суперкубок Испании

Испанская газета Marca сообщает, что вингер сборной Бельгии пропустит матчи за Суперкубок Испании, который будет разыгран в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.
Советский спорт 08:33
Армия и оружие

Военные Индии и Пакистана устроили перестрелку, есть погибшие

ГЛАС.RU 08:23
Происшествия

В Кемерово женщина оставила трехмесячную дочь на обочине в мороз

РИА Новости 09:35
Хоккей

Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Российская газета 11:59
Общество

Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в половой дискриминации

Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.
МК-Спорт 09:38
Политика

Путин усомнился в ощущении россиянами перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в том, что у большинства россиян сейчас есть ощущение перемен к лучшему после начала реализации национальных проектов.
РИА Новости вчера в 10:43
Общество

Срок подготовки актов о предустановке российского ПО просят увеличить

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что намерена подготовить подзаконный акт об обязательной предустановке отечественного ПО на компьютеры, smart-TV и смартфоны в январе.
Право.ру 12:14
Происшествия

В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз

В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
REGNUM 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное