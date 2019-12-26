Политика
РБКМИД пообещал «зеркальный ответ» на санкции против «Северного потока-2»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного еженедельного брифинга ведомства заявила, что российская сторона зеркально ответит на американские санкции против дальнейшего строительства трубопровода «Северный поток-2».
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с чего всё началось
Россия, следуя принципу взаимности, примет меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.ТАСС09:02
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Захарова пообещала США зеркальный ответ на санкции по «Северному потоку-2»
Московский Комсомолец09:06
В МИД России пообещали «зеркальный» ответ США после введения санкций к «Северному потоку -2»
Комсомольская правда09:28
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