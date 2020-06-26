МИД России прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США музыкальной темой про бар "Голубая устрица" из фильма "Полицейская академия". Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ.

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

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