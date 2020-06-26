Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

МИД России прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США музыкальной темой про бар "Голубая устрица" из фильма "Полицейская академия". Ранее американская дипмиссия вывесила на своем здании в Москве флаг ЛГБТ.
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Подробнее о событии

Генконсульство США в Екатеринбурге поддержало акцию с флагом ЛГБТ

Известиявчера в 22:58

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

РИА Новостивчера в 11:38

Песков отметил, что из Кремля флаг ЛГБТ на посольстве США не виден

Интерфаксвчера в 06:20

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Газета.Ruвчера в 09:55

МИД России прокомментировал флаг ЛГБТИ на здании посольства США

ТАССвчера в 08:25

МИД подшутил над вывесившим флаг ЛГБТ американским посольством

Взгляд.рувчера в 12:49

Видео: ЛГБТ-флаг сняли со здания посольства США в Москве

РЕН ТВвчера в 05:05
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Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru вчера в 22:50
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Экономика

Пенсионный фонд получит из бюджета почти триллион рублей

Как пишет infox.ru, для минимизации потерь от пандемии государство пошло на различные налоговые и другие послабления.
Ньюс-НН вчера в 12:51
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Происшествия

СМИ узнали мотивы повредившего на параде машину ФСО солдата

РБК вчера в 16:40
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Общество

Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z

В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
Политика

Киев предложил календарный план выборов в Донбассе

Предложен календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса, сообщила пресс-служба президента Украины по итогам заседания Контактной группы.
Взгляд.ру вчера в 20:30
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Футбол

«Бетис» победил «Эспаньол» в 31-м туре чемпионата Испании

Футболисты "Бетиса" нанесли поражение "Эспаньолу" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 18:17
Авто

В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Взгляд.ру вчера в 23:41
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Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску автомобилей на новой платформе

«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 03:09
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Политика

В ЦИК возможность проголосовать дважды назвали провокацией

Памфилова отметила, что это сознательное действие Лобкова проголосовать дважды кроме, как провокацией по-другому назвать нельзя.
Южный Федеральный вчера в 13:06
2,7K
Общество

Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра

С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК вчера в 13:58
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
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Финансы

Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота

На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ.
РБК вчера в 23:30
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Политика

Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
ФАН 24 июня в 11:07
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5K
Общество

Опубликована явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции

25 июня жители Москвы и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 18:12
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в июне

Температурные аномалии ожидаются в июне на большей части территории России. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
РБК 24 июня в 22:43
338
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
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Общество

С 1 июля в РФ начнут установку новых счетчиков электроэнергии

С 1 июля 2020 г. в многоквартирных и частных домах в РФ начнут установку новых счетчиков для учета электроэнергии.
Независимый публицист 24 июня в 23:36
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Политика

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал законопроект Демпартии о полицейской реформе и выразил надежду, что документ не пройдёт через конгресс.
RT на русском вчера в 21:35
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Общество

В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Временная остановка исторического танка Т-34 во время парада в Севастополе не является инцидентом и никому из зрителей не угрожала, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
Взгляд.ру 24 июня в 08:39
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Общество

Семьи с детьми в июле получат дополнительные 10 тысяч рублей

«Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно».
Телеканал ОТВ вчера в 10:51
Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Федеральные власти рекомендовали при необходимости переводить школы на режим дистанционного обучения еще 14 марта.
РБК вчера в 05:52
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Авто

Автомобили с ДВС в России предлагают запретить

Уже к 2030 году машины, работающие на бензине и газе, окончательно хотят запретить в России.
Car.ru вчера в 13:08
19
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6K
Политика

Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, назвав его сумасшедшим маньяком, которому только бы бомбить людей.
Вести.Ru вчера в 22:10
1
Общество

Алтайский край перешёл в режим «надомного руководства»

Барнаул, 26 июня 2020, 05:39 — REGNUM Главы исполнительной и законодательной ветвей власти Алтайского края Виктор Томенко и Александр Романенко социально дистанцировались после того, как в их окружении были найдены носители коронавируса.
REGNUM вчера в 22:39
5
Здоровье

Стало известно о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.
Известия вчера в 22:00
5
Как работают Яндекс.Новости?
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