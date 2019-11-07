Политика

РБКРБКМИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений

«Если американцы хотят кого-то из партнеров куда-то подключить, то пусть этим и занимаются», — сказал дипломат. В то же время он заметил, что «насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится».
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с чего всё началось

В МИД ожидают от США конструктивного подхода на заседании комиссии по ДСНВ

Москва ждет конструктивного подхода от Вашингтона на предстоящем в Женеве в четверг заседании двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
РИА Новостивчера в 17:12

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В МИД ожидают от США конструктивного подхода на заседании комиссии по ДСНВ

РИА Новостивчера в 17:12

МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений

РБКвчера в 16:46

МИД заявил о невозможности дальнейшего сокращения СНВ без Лондона и Парижа

Известиявчера в 17:13

МИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу

Московский Комсомолецвчера в 16:29

В МИД РФ заявили о невозможности сокращения СНВ без Великобритании и Франции

Газета.Ruвчера в 16:29

МИД: дальнейшее сокращение СНВ невозможно без участия Лондона и Парижа

РЕН ТВвчера в 16:20

МИД РФ не считает возможным дальнейшее сокращение СНВ без Британии и Франции

Коммерсантъвчера в 19:07
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Происшествия

Светова отпустили после допроса в Следственном комитете

Допрос члена Либертарианской партии Михаила Светова окончился в ночь на 7 ноября, после чего его отпустили.
РБК 02:00
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Общество

«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя

Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Футбол

«Байер» неожиданно обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

REGNUM 00:38
Происшествия

Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге

Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
ТАСС вчера в 15:47
Происшествия

СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове

Российская газета 02:10
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Общество

Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади

Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного историческому мероприятию 7 ноября 1941 года.
РИА Новости вчера в 18:53
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Армия и оружие

Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Экономика

Эксперты рассказали об изменении цены на отели в Турции

Ранее первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал «Известиям», что налог, которым с 2020 года обложат гостиницы в Турции, не приведет к значительному оттоку российских туристов.
Известия 00:10
Экономика

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Футбол

«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?

Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Матч ТВ 01:00
Наука

Ученые назвали опасность плохого сна

Москва 24 01:43
Общество

Главврач челябинской больницы уволен после умывания пациентки тряпкой

REGNUM 01:55
Происшествия

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Спорт

Иран обыграл Мексику на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

РИА Новости 05 ноября в 12:41
Футбол

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Газета.Ru вчера в 14:17
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Футбол

Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино

Черышев получил повреждение в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (4:1). Таким образом, Черышев не поможет сборной России в матчах против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Bookmaker-ratings.ru 02:05
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Вокруг ТВ вчера в 05:02
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,53 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 70,38 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Политика

Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Происшествия

Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова

Уголовное дело в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в военной части Забайкальского края, нужно переквалифицировать на менее тяжкий состав – по статье об убийстве в состоянии аффекта, заявил РИА Новости адвокат Руслан Нагиев.
РИА Новости 00:50
Происшествия

В Югре восемь детей отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29
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