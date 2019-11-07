Москва ждет конструктивного подхода от Вашингтона на предстоящем в Женеве в четверг заседании двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

с чего всё началось

«Если американцы хотят кого-то из партнеров куда-то подключить, то пусть этим и занимаются», — сказал дипломат. В то же время он заметил, что «насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится».

МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений

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