Политика
РБКМИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений
«Если американцы хотят кого-то из партнеров куда-то подключить, то пусть этим и занимаются», — сказал дипломат. В то же время он заметил, что «насильно затащить в диалог по стратегическим вооружениям не получится».
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с чего всё началось
Москва ждет конструктивного подхода от Вашингтона на предстоящем в Женеве в четверг заседании двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.РИА Новостивчера в 17:12
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МИД РФ не считает возможным дальнейшее сокращение СНВ без Британии и Франции
Коммерсантъвчера в 19:07
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Происшествия
Светова отпустили после допроса в Следственном комитете
Допрос члена Либертарианской партии Михаила Светова окончился в ночь на 7 ноября, после чего его отпустили.
РБК 02:00
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Общество
«Комитет солдатских матерей» уволил руководителя
Комитет сообщил об отставке, комментируя слова госпожи Салиховской о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Происшествия
Сбившего полицейского водителя задержали со стрельбой в Петербурге
Водитель автомобиля Volkswagen сбил полицейского в Санкт-Петербурге в среду вечером, когда сотрудники МВД пытались остановить его для проверки документов, а затем скрылся.
ТАСС вчера в 15:47
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Российская газета 02:10
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Общество
Британских читателей восхитила репетиция парада 7 ноября на Красной площади
Британский таблоид The Daily Mail написал о генеральной репетиции парада на Красной площади, посвященного историческому мероприятию 7 ноября 1941 года.
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Армия и оружие
Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию
Военный американский истребитель F-16 выронил учебную ракету во время полета над Японией.
Lenta.ru 01:29
Экономика
Эксперты рассказали об изменении цены на отели в Турции
Ранее первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал «Известиям», что налог, которым с 2020 года обложат гостиницы в Турции, не приведет к значительному оттоку российских туристов.
Известия 00:10
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета вчера в 10:06
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Отмечается, что открытие первого нового штамма было сделано впервые с 2000 года, когда были разработаны основные принципы классификации подтипов.
Газета.Ru вчера в 21:55
Футбол
«Побольше бы нам таких руководителей!» Какой след оставила в российском футболе Ольга Смородская?
Смородская возглавляла «Локомотив» шесть лет и еще почти две недели сверху (29 июля 2010 — 10 августа 2016).
Матч ТВ 01:00
Наука
Ученые назвали опасность плохого сна
Москва 24 01:43
Происшествия
В Таиланде утонул турист из России
Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.
REGNUM 01:11
Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
Спорт
Иран обыграл Мексику на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
РИА Новости 05 ноября в 12:41
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Газета.Ru вчера в 14:17
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Футбол
Черышев пропустит матчи сборной России против Бельгии и Сан-Марино
Черышев получил повреждение в поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лилля» (4:1). Таким образом, Черышев не поможет сборной России в матчах против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
Bookmaker-ratings.ru 02:05
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Вокруг ТВ вчера в 05:02
Политика
В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 4 копейки — до 63,53 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 70,38 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Политика
Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Происшествия
Адвокаты хотят переквалифицировать дело рядового Шамсутдинова
Уголовное дело в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в военной части Забайкальского края, нужно переквалифицировать на менее тяжкий состав – по статье об убийстве в состоянии аффекта, заявил РИА Новости адвокат Руслан Нагиев.
РИА Новости 00:50
Происшествия
В Югре восемь детей отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске десять человек, среди которых восемь детей, отравились угарным газом.
РБК 00:29