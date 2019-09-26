Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества . Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», - заявил Рябков

с чего всё началось

В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению - есть такой орган - проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.

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