Политика
РБКМИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
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Россия и Великобритания ведут работу по внесению корректив в режим торговли после Brexit, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.РИА Новости02:18
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Политика
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
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Совет Евросоюза огласил решение о готовности подписать соглашение относительно упрощения визового режима с Белоруссией, текст постановления опубликован в официальном журнале ЕС.
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Общество
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Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
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Обвиняемый в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии заочно арестован
Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Общество
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«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
Общество
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Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Общество
Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск
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Армия и оружие
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Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
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Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Происшествия
Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы
На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Армия и оружие
В МИД оценили военную угрозу для России на севере Балтики
На севере Балтийского региона нет угроз, требующих решения военным путем, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в понедельник, 18 ноября.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Политика
Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора»
Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.
Происшествия
Российский ударный беспилотник «Орион» разбился под Рязанью
Российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" потерпел крушение в Рязанской области в ходе испытательного полета.
Спорт
СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября
Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.