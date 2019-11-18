Россия и Великобритания ведут работу по внесению корректив в режим торговли после Brexit, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

с чего всё началось

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Политика Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.

Политика ЕС заявил о готовности упростить визовый режим с Белоруссией Совет Евросоюза огласил решение о готовности подписать соглашение относительно упрощения визового режима с Белоруссией, текст постановления опубликован в официальном журнале ЕС.

Экономика Глава «Сибура» рассказал о двух потенциальных проектах с «Газпромом» «Дорожная карта» по Новоуренгойскому газохимическому комплексу, которую «Газпром» и «Сибур» подписали в октябре 2019 года в рамках сентябрьского соглашения о сотрудничестве, предполагает диагностические работы, инженерные изыскания и подготовку проектной документации, необходимой для завершения строительства комплекса.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Общество «Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией «Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.

Политика В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

Общество В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.

Политика Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора» Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.