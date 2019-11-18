Политика

РБКРБКМИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
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с чего всё началось

Россия и Британия работают над коррективами в режиме торговли после Brexit

Россия и Великобритания ведут работу по внесению корректив в режим торговли после Brexit, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
РИА Новости02:18

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МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

РБК03:10

МИД РФ предупредил предпринимателей об ужесточении санкций после «Брексита»

Коммерсантъ03:10

Россия и Великобритания договариваются о правилах торговли после Brexit

Фонтанка.Ру02:34

В МИД России заявили о возможности усиления санкций Британии после брексита

RT на русском02:35

В МИДе призвали готовиться к ужесточению санкций после Brexit

Известия02:46

МИД предупредил российских предпринимателей об ужесточении санкций Британии

Взгляд.ру02:25

В МИД предупредили о рисках для российских компаний после Brexit

РИА Новости02:38
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Политика

Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
РИА Новости вчера в 12:46
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Политика

ЕС заявил о готовности упростить визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза огласил решение о готовности подписать соглашение относительно упрощения визового режима с Белоруссией, текст постановления опубликован в официальном журнале ЕС.
РЕН ТВ 03:43
Экономика

Глава «Сибура» рассказал о двух потенциальных проектах с «Газпромом»

«Дорожная карта» по Новоуренгойскому газохимическому комплексу, которую «Газпром» и «Сибур» подписали в октябре 2019 года в рамках сентябрьского соглашения о сотрудничестве, предполагает диагностические работы, инженерные изыскания и подготовку проектной документации, необходимой для завершения строительства комплекса.
РБК 02:00
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости вчера в 15:53
Шоу-бизнес

Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа

Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Wday.ru 00:52
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Происшествия

Обвиняемый в убийстве главы центра «Э» МВД Ингушетии заочно арестован

Басманный суд Москвы постановил арестовать заочно Курейша Картоева, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 03:44
Общество

«Яндекс» намерен изменить структуру управления компанией

«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.
REGNUM 02:33
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 03:44
Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области

РИА Новости 00:51
Общество

Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск

Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
REGNUM 03:08
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM 16 ноября в 07:44
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Единоборства

Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Газета.Ru 01:53
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Общество

Суд признал погибшим захваченного боевиками ИГ россиянина

Газета.Ru 01:34
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Общество

Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов

На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Lenta.ru 01:46
Происшествия

Склад с газовым оборудованием загорелся на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы загорелся склад с газовым оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 02:00
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому

Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
РИА Новости 01:06
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
Технологии

Российскую сверхлегкую «умную оптику» готовят к испытаниям на орбите

РИА Новости 01:00
Армия и оружие

В МИД оценили военную угрозу для России на севере Балтики

На севере Балтийского региона нет угроз, требующих решения военным путем, заявил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в понедельник, 18 ноября.
Вечерняя Москва 02:51
Экономика

Фонд из ОАЭ вложит в конструкторское бюро «Вертолетов России» €200 млн

РБК 03:15
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 16 ноября в 21:14
Политика

Близкие к Кремлю эксперты описали «идеального губернатора»

Близкий к внутриполитическому блоку Кремля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил практические рекомендации для врио губернаторов (есть в распоряжении РБК) — как им строить собственные кампании, формировать имидж и работать с избирателями.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Российский ударный беспилотник «Орион» разбился под Рязанью

Российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" потерпел крушение в Рязанской области в ходе испытательного полета.
Военное обозрение 16 ноября в 10:24
Спорт

СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября

Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
News.ru вчера в 05:46
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