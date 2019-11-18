Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

с чего всё началось

Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза). Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

МИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit

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