Политика
Газета.RuМИД предупредил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза). Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
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с чего всё началось
Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.РИА Новости02:38
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