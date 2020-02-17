Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

Российский МИД предупредил соотечественников о риске подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и спецслужбами при выезде в США или третьи страны, которые осуществляют выдачу подозреваемых в США.
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с чего всё началось
«Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства
 17 февраля.
Известия06:01

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МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

РБК08:22

МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

РИА Новости05:56

Россиян предупредили о грозящих им в США арестах

URA.Ru07:24

МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

ТАСС06:49

МИД предупредил россиян о риске подвергнуться преследованиям со стороны США

Rambler News Service06:12

МИД предупредил россиян о возможных рисках при посещении США

Известия06:01

МИД предостерег россиян в связи с возможным преследованием спецслужбами США

Газета.Ru08:45
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Биатлон

Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне

Чемпионат 06:11
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Армия и оружие

В Йемене хуситы заявили, что сбили военный самолет арабской коалиции

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что в пятницу вечером ракетой земля-воздух сбили истребитель арабской коалиции в небе над провинцией Эль-Джауф на северо-западе Йемена.
РИА Новости 14 февраля в 16:47
Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Интерфакс 08:14
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Финансы

Курс доллара снизился до 63,46 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.
ТАСС 02:22
Шоу-бизнес

Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта

"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой.
ТВ Центр 04:06
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Авто

Chevrolet возвращается на российский рынок. Место ему уступит Ravon

"Реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года", - сообщили в узбекской компании.
Российская газета 03:42
Футбол

«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Газета.Ru 09:22
Политика

Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 08:36
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
ToDay News Ufa вчера в 10:58
Политика

Кремль поручил превратить голосование по Конституции в праздник

Администрация президента поручила вице-губернаторам российских регионов провести голосование по изменению Конституции «в атмосфере праздника».
Политсовет вчера в 23:22
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Культура

Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео

Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
НТВ 08:16
Политика

Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии

«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
Известия 05:12
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru 05:13
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Lenta.ru 06:56
Футбол

Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»

RT на русском 01:39
Общество

В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии

Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
РИА Новости 07:08
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Происшествия

Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

Известия 07:03
Армия и оружие

ВМС США испытали баллистическую ракету

ВМС США провели испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.
ТВ Центр 04:26
Энергетика

Белорусская нефтедобыча в России направлена в Белоруссию

Добывающая в России нефть НК «Янгпур» («дочка» белорусской госкомпании «Белоруснефть») переориентирует поставки своей продукции на Белоруссию.
REGNUM 09:31
Технологии

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft исходники Windows 7

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) обратился к Microsoft с просьбой открыть исходный код Windows 7. И сделал это оригинально — на минувшей неделе организация отправила в Редмонд пустой жёсткий диск, на который, как ожидается, запишут исходники системы.
Игромания.ру 08:54
Происшествия

В Москве задержали приковавшего себя к дверям ФСБ активиста Фокина

Активист приковал себя цепью к двери здания в поддержку фигурантов дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Коммерсантъ 06:50
Происшествия

В Ростовской области нашли в реке тела двух пропавших детей

РИА Новости 06:10
Политика

Путин назначил нового посла в Венесуэле

Президент России Владимир Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Венесуэле, вместо Владимира Заемского назначен Сергей Мелик-Багдасаров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 09:57
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