МИД предупредил россиян об угрозах со стороны спецслужб в США
В российском МИДе предупредили россиян, выезжающих за рубеж, об опасности преследования со стороны спецслужб США. Такое уведомление было выпущено дипломатами в связи с арестом в Соединенных Штатах российского гражданина Егора Крючкова.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
МИДа.
Подробнее о событии
МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США
Российская газетавчера в 14:52