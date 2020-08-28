МИД предупредил россиян об угрозах со стороны спецслужб в США

Новостной фронт 19

В российском МИДе предупредили россиян, выезжающих за рубеж, об опасности преследования со стороны спецслужб США. Такое уведомление было выпущено дипломатами в связи с арестом в Соединенных Штатах российского гражданина Егора Крючкова.