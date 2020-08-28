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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
 МИДа.
Взгляд.рувчера в 14:40
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Газета.Ru

МИД предупредил россиян об угрозах со стороны спецслужб в США

Газета.Ru17:02
РИА Новости

МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США

РИА Новостивчера в 14:38
Российская газета

МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США

Российская газетавчера в 14:52
Московский Комсомолец

МИД предупредил россиян об угрозах в США

Московский Комсомолецвчера в 14:48
Lenta.ru

Россиян предупредили об угрозе преследования США

Lenta.ruвчера в 14:46
RT на русском

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

RT на русскомвчера в 15:04
ТАСС

МИД РФ предупредил выезжающих за рубеж россиян об угрозе преследования спецслужбами США

ТАССвчера в 14:29

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
0:42
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Изменить статус русского языка в Белоруссии призвал Шушкевич

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич выступил с публичным заявлением о том, что руководители Белоруссии обязаны сделать все, чтобы поменять статус русского языка в республике.
Live24вчера в 03:20
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
2,5K

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна27 августа в 08:25
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
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REGNUM22:22
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