Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
 МИДа.
Взгляд.рувчера в 14:40
Подробнее о событии
Газета.Ru

МИД предупредил россиян об угрозах со стороны спецслужб в США

Газета.Ru17:02
ТАСС

МИД РФ предупредил выезжающих за рубеж россиян об угрозе преследования спецслужбами США

ТАССвчера в 14:29
Российская газета

МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США

Российская газетавчера в 14:52
Московский Комсомолец

МИД предупредил россиян об угрозах в США

Московский Комсомолецвчера в 14:48
Lenta.ru

Россиян предупредили об угрозе преследования США

Lenta.ruвчера в 14:46
РИА Новости

МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США

РИА Новостивчера в 14:38
RT на русском

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

RT на русскомвчера в 15:04

WP: в Секретной службе США растет число заражений коронавирусом из-за поездок Трампа

Газета приводит также в качестве примера поездку Трампа по Флориде, во время которой пятерых сотрудников службы пришлось срочно заменить, поскольку у одного из них оказался положительный результат теста на коронавирус, а остальные вступали с ним в контакт.
ТАСС00:11

Сын Константина Цзю защитил титул чемпиона Австралии и Азии и пояс WBO

Австралийский боксер Тим Цзю, являющийся сыном титулованного россиянина Константина Цзю, защитил титула чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.
Интерфакс-Спорт26 августа в 08:59
10

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
38

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17