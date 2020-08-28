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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
 МИДа.
Взгляд.рувчера в 14:40
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Газета.Ru

МИД предупредил россиян об угрозах со стороны спецслужб в США

Газета.Ru17:02
RT на русском

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

RT на русскомвчера в 15:04
Московский Комсомолец

МИД предупредил россиян об угрозах в США

Московский Комсомолецвчера в 14:48
Российская газета

МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США

Российская газетавчера в 14:52
Lenta.ru

Россиян предупредили об угрозе преследования США

Lenta.ruвчера в 14:46
РИА Новости

МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США

РИА Новостивчера в 14:38
ТАСС

МИД РФ предупредил выезжающих за рубеж россиян об угрозе преследования спецслужбами США

ТАССвчера в 14:29

Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM27 августа в 01:37
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Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъ22:56
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Надеюсь, Гэтжи уберет Хабиба, — Эдди Альварес объяснил, почему болеет за Джастина в бою с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Эдди Альварес болеет за временного чемпиона Джастина Гэтжи в поединке с действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.
Allboxing.ru21:07

Мясников назвал угрозы для Навального в коме

Главврач московской городской клинической больницы больницы №71 Александр Мясников, известный как ведущий на «России 1», назвал угрозы, которые могут ждать Алексея Навального, пока он находится в коме.
Lenta.ruвчера в 13:49
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
REGNUM21:50
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