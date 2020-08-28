МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США
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Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
МИДа.
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МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США
Российская газетавчера в 14:52