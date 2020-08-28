МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США
Смотрите также
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
В Екатеринбурге запустили свои серверы для облачного гейминга
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына
Акция «Ночь в кино» пройдет в Московском регионе в субботу
Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске
В России прозвучало предложение о ликвидации Пенсионного фонда
Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции
Путин признал выборы в Белоруссии состоявшимися
Навальный остается в коме и на ИВЛ в немецкой клинике
Лукашенко поручил перенаправить торговые потоки из портов Литвы
Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки
МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США
В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»
В Швеции начались беспорядки из-за сожжения Корана
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
МИДа.
Подробнее о событии
МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США
Российская газетавчера в 14:52