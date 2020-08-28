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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
 МИДа.
Взгляд.рувчера в 14:40
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Газета.Ru

МИД предупредил россиян об угрозах со стороны спецслужб в США

Газета.Ru17:02
ТАСС

МИД РФ предупредил выезжающих за рубеж россиян об угрозе преследования спецслужбами США

ТАССвчера в 14:29
Российская газета

МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США

Российская газетавчера в 14:52
Московский Комсомолец

МИД предупредил россиян об угрозах в США

Московский Комсомолецвчера в 14:48
Lenta.ru

Россиян предупредили об угрозе преследования США

Lenta.ruвчера в 14:46
РИА Новости

МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США

РИА Новостивчера в 14:38
RT на русском

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

RT на русскомвчера в 15:04

Литва ответила на угрозы Лукашенко отказаться от портов

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.
Национальная служба новостейвчера в 11:45
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Тихановская допустила посредничество РФ в разрешении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сказала, что видит РФ посредником, если политический кризис в стране не получится разрешить без международной помощи.
Вечерняя Москва19:05
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Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известиявчера в 00:10
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Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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Названо блюдо, нормализующее уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови можно снизить правильным завтраком, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Именно завтрак может помочь, поскольку самый высокий уровень сахара в крови чаще всего наблюдается по утрам, считают диетологи.
Уфимские Заметкивчера в 04:45
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