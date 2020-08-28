МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Новостной фронт 16

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.