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RT на русском
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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
 МИДа.
Взгляд.рувчера в 14:40
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Газета.Ru

Россиян предупредили об угрозе преследования американскими спецслужбами

Газета.Ruвчера в 15:58
RT на русском

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

RT на русскомвчера в 15:04
РИА Новости

МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США

РИА Новостивчера в 14:38
Московский Комсомолец

МИД предупредил россиян об угрозах в США

Московский Комсомолецвчера в 14:48
Lenta.ru

Россиян предупредили об угрозе преследования США

Lenta.ruвчера в 14:46
Российская газета

МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США

Российская газетавчера в 14:52
ТАСС

МИД РФ предупредил выезжающих за рубеж россиян об угрозе преследования спецслужбами США

ТАССвчера в 14:29

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступил в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей
РБКвчера в 16:34
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Два человека погибли при крушении военного вертолета в США

Двое американских военнослужащих погибли и еще трое пострадали при падении вертолета Black Hawk в штате Калифорния, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на Командование специальными операциями армии США.
Газета.Ruвчера в 16:33
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Ветеран ВМС США назвал уязвимость РФ в случае войны с НАТО

Ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс предположил, что в случае военного противостояния РФ и НАТО страны альянса должны перекрыть российскому флоту доступ в Мировой океан.
Аргументы и Факты27 августа в 00:51
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
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МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
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Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 04:57
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