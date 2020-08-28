МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США
Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили в МИД России.В источнике
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МИД отмечается, что российское внешнеполитическое ведомство хотело бы вновь привлечь внимание выезжающих за рубеж соотечественников "к угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и специальных служб" в связи с арестом 22 августа в США гражданина РФ Егора Крючкова и в развитие опубликованных ранее МИД предупреждений россиянам.
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