Журналистская правда 26

Ранее Служба безопасности Украины потребовала от американской компании Apple удалить приложения российских медиа НТВ, ВГТРК, МИА «Россия сегодня» из украинского сегмента магазина App Store. Пресс-службы НТВ и ВГТРК сообщили о получении уведомлений от Apple.