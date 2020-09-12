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НТВ
НТВ

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

Ранее Служба безопасности Украины потребовала от американской компании Apple удалить приложения российских медиа НТВ, ВГТРК, МИА «Россия сегодня» из украинского сегмента магазина App Store. Пресс-службы НТВ и ВГТРК сообщили о получении уведомлений от Apple.В источнике
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
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Вести.Ruвчера в 10:39
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Вести.Ru

Захарова прокомментировала ситуацию с Apple и российскими СМИ

Вести.Ruвчера в 10:39
Газета.Ru

Захарова оценила требование Киева удалить приложения СМИ России из App Store

Газета.Ruвчера в 10:59
РИА Новости

Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

РИА Новостивчера в 10:46
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

RT на русскомвчера в 10:45
РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

РБКвчера в 11:18
Известия

Захарова обвинила СБУ в репрессиях

Известиявчера в 10:34
Комсомольская правда

МИД РФ призвало Apple не идти на поводу у властей Украины

Комсомольская правдавчера в 10:30

Перечислены первые симптомы рака крови

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России, врач Роман Темников перечислил одни из самых первых симптомов рака крови.
Lenta.ru22:08
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com11 сентября в 04:23
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Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Газета.Ru00:49
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Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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В Роспотребнадзоре разъяснили порядок работы школ в условиях пандемии

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун пояснила, что особые условия для учебных заведений будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.
РИА Новости02:00

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новостивчера в 19:08
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37