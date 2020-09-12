МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине
Ранее Служба безопасности Украины потребовала от американской компании Apple удалить приложения российских медиа НТВ, ВГТРК, МИА «Россия сегодня» из украинского сегмента магазина App Store. Пресс-службы НТВ и ВГТРК сообщили о получении уведомлений от Apple.В источнике
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
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