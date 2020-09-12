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RT на русском
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.В источнике
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
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Вести.Ru10:39
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РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

РБК11:18
Вести.Ru

Захарова прокомментировала ситуацию с Apple и российскими СМИ

Вести.Ru10:39
РИА Новости

Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

РИА Новости10:46
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

RT на русском10:45
Газета.Ru

Захарова оценила требование Киева удалить приложения СМИ России из App Store

Газета.Ru10:59
Известия

Захарова обвинила СБУ в репрессиях

Известия10:34
Комсомольская правда

МИД РФ призвало Apple не идти на поводу у властей Украины

Комсомольская правда10:30

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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США отработали удары крылатых ракет по России из Эстонии и Канады

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) Сергей Суровикин на брифинге военных атташе заявил, что 28 августа на учениях Allied Sky стратегические бомбардировщики В-52Н армии США осваивали тактику ударов по России из Эстонии и Канады.
Topdaynews.ru13:13
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Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ru14:23
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Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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