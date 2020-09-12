Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.В источнике
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
.
Вести.Ruвчера в 10:39
Подробнее о событии
Вести.Ru

Захарова прокомментировала ситуацию с Apple и российскими СМИ

Вести.Ruвчера в 10:39
Газета.Ru

Захарова оценила требование Киева удалить приложения СМИ России из App Store

Газета.Ruвчера в 10:59
РИА Новости

Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

РИА Новостивчера в 10:46
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

RT на русскомвчера в 10:45
РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

РБКвчера в 11:18
Известия

Захарова обвинила СБУ в репрессиях

Известиявчера в 10:34
Комсомольская правда

МИД РФ призвало Apple не идти на поводу у властей Украины

Комсомольская правдавчера в 10:30

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
60

Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.
ТАССвчера в 16:07
65

Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»

Южноуралец не отгадал слово, зато повидался с Якубовичем, исполнил вместе с музыкальным коллективом на сцене «Поля чудес» песню "Земля родная" Марины Девятовой и передал Леониду Аркадьевичу гостинцы с малой родины: соленья-варенья, игрушечного лешего, тарелку из дутого стекла, выполненную местными мастерами, и книгу из музея "Исток".
Копейский рабочийвчера в 05:04
91

Астрономы оказались вредны для экологии

Исследователи из Института астрономии Общества Макса Планка, например, подсчитали, что выбросы от немецких исследователей почти в два раза меньше, чем от их австралийских коллег, а все из-за того, что в Германии по сравнению с Австралией значительно более развита возобновляемая энергетика.
Популярная механика11 сентября в 12:18

Олимпийская чемпионка назвала события в Белоруссии ударом по имиджу

Надежда Скардино, которая в составе белорусской сборной становилась олимпийской чемпионкой по биатлону, а также имеет в своем активе «золото» на этапах Кубка мира, назвала события, которые сейчас происходят в стране, сильным ударом по ее имиджу.
Discover24вчера в 04:32

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что переехала в новый дом

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева показала новый дом, куда она переехала с мамой и бабушкой.
Вечерняя Москвавчера в 09:52
7

Теннисист Медведев поскандалил с судьей и не вышел в финал US Open

Россиянин вспылил после того, как линейный судья не зафиксировал попадание мяча за пределы площадки, а судья на вышке не разрешил теннисисту использовать челлендж, так как тот слишком поздно его запросил.
РЕН ТВвчера в 23:29