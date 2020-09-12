Астрономы оказались вредны для экологии

Исследователи из Института астрономии Общества Макса Планка, например, подсчитали, что выбросы от немецких исследователей почти в два раза меньше, чем от их австралийских коллег, а все из-за того, что в Германии по сравнению с Австралией значительно более развита возобновляемая энергетика.