Borderlands 3 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Студия Gearbox сообщила, что Borderlands 3 будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X. Шутер получит ряд новых функций на консолях нового поколения, а также еще одно расширение с дополнительными ветками навыков для всех персонажей.