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RT на русском
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.В источнике
С чего всё началось
Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа
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Вести.Ruвчера в 10:39
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РБК

Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

РБКвчера в 11:18
Газета.Ru

Захарова оценила требование Киева удалить приложения СМИ России из App Store

Газета.Ruвчера в 10:59
РИА Новости

Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

РИА Новостивчера в 10:46
RT на русском

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

RT на русскомвчера в 10:45
Вести.Ru

Захарова прокомментировала ситуацию с Apple и российскими СМИ

Вести.Ruвчера в 10:39
Известия

Захарова обвинила СБУ в репрессиях

Известиявчера в 10:34
Комсомольская правда

МИД РФ призвало Apple не идти на поводу у властей Украины

Комсомольская правдавчера в 10:30

Borderlands 3 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Студия Gearbox сообщила, что Borderlands 3 будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X. Шутер получит ряд новых функций на консолях нового поколения, а также еще одно расширение с дополнительными ветками навыков для всех персонажей.
CyberSport.ru17:58

США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара полному восстановлению работы энергетического сектора в стране и возобновлению добычи нефти.
РИА Новости18:24

В Крыму ответили на призыв Турчинова начать наступление на полуостров

Обращенный к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому призыв экс-главы Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова начать наступление на Крым следует расценивать как угрозу "абсолютно неадекватного человека".
Российская газета11 сентября в 04:39
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Сексуальное желание мужчин станет легче регулировать

Исследователи из Северо-Западного Университета Фейнберга сумели обнаружить локус мужского сексуального желания в определенной зоне мозговой ткани, там находится ключевой ген, который управляет сексуальным желанием мужчин.
ИнфоСМИвчера в 13:50
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Военные корабли НАТО начали провокации в Баренцевом море

«Силы и средства Северного флота РФ приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей альянса НАТО во главе с эсминцем Ross ВМС Соединенных Штатов», — сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Kadara.ruвчера в 11:59
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