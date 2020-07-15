Политика
Российская газетаМИД призвал Грузию прекратить провокации на границе
Российский МИД распространил комментарий, в котором призывал Тбилиси прекратить "провокационные действия и заявления", прежде всего - незаконные пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетии.
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Футбол
Федун: предлагаю создать хэштег «судите „Спартак“ как „Зенит“»
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун призвал всех арбитров судить "красно-белых", как петербургский "Зенит", и тогда "Спартак" снова станет чемпионом России по футболу.
РИА Новости 13:36
Энергетика
Новак оценил уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в июне
Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июне 2020 года порядка 99%.
Rambler News Service 12:34
Кино
Киноадаптация Just Cause нашла режиссёра
Игромания.ру 13:12
Общество
Жители Подмосковья смогут снова посещать кинотеатры с 1 августа
Кинотеатры возобновят свою работу в Подмосковье с 1 августа, но откроются только те, кто смог соблюсти все требования Роспотребнадзора.
ТАСС 15:14
Армия и оружие
Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри
В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
Технологии
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 06:18
Общество
В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции
В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
Коммерсантъ 14:46
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском 04:17
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Басманный суд Москвы в среду отправил под арест четверых медработников, обвиняемых по делу о торговле людьми, возбужденном после смерти младенца, рожденного суррогатной матерью для иностранцев в подмосковном Одинцово.
Интерфакс 15:37
Футбол
«Милан» нанес поражение «Парме» в матче чемпионата Италии
"Милан" одержал победу над "Пармой" в матче 33-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 15:37
Космос
Марсоход «Персеверанс» полностью подготовили к запуску
Основные задачи программы будут выполняться марсоходом «Персеверанс», который попытается найти признаки существования древних микробиологических форм жизни, соберет образцы грунта в герметичные пробирки, которые затем будут доставлены на Землю в рамках проекта MSR (Mars Sample Return Mission).
N+1 13 июля в 13:21
Политика
В компании Nord Stream 2 прокомментировали новые санкции США
Москва, 15 июля 2020, 22:57 — REGNUM В компании Nord Stream 2, которая является оператором одноименного газопровода, прокомментировал новые санкции США против этого российско-германского энергетического проекта и призвали Евросоюз к самостоятельности.
REGNUM 15:57
Футбол
Роналду остался один гол до исторического достижения
Согласно информации источника, 35-летний форвард может стать первым футболистом в мире, которому удалось забить не менее 50 мячей в английской Премьер-лиге, испанской Примере и Серии А. Первым игроком, которому покорилось подобное достижение, стал босниец Эдин Джеко.
Евро-футбол.ру 01:22
Экономика
Руководитель ФТС рассказал о влиянии кризиса на таможенные сборы
Москва, 15 июля 2020, 14:11 — REGNUM Снижение товарооборота на фоне кризиса повлекло сокращение числа таможенных деклараций на 4,4%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 июля заявил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 07:11
Игры
В Square Enix раскрыли дату старта бета-теста Marvel’s Avengers
Представители японской компании Square Enix раскрыли дату официального старта бета-теста игры Marvel’s Avengers.
Актуальные Новости 14:33
Экономика
Илон Маск впервые вошел в список 10 самых богатых людей мира
Бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в топ-10 самых богатых людей мира. Рейтинг составил журнал Forbes.
Рамблер 15:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:37
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 12:47
Технологии
Стало известно о новых роутерах для Starlink SpaceX
Напомним, Starlink — проект спутникового интернета от компании SpaceX.
ИА Красная Весна 15:50
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Шоу-бизнес
Авербух начал встречаться с Арзамасовой до ее совершеннолетия
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Илья Авербух подтвердил роман со звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.
VSE42.RU 05:35
Политика
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Происшествия
Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США
В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.
Российская газета 04:29
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) наложило санкции на физические и юридические лица, связанные, как считают в ведомстве, с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Коммерсантъ 14:42
Авто
Honda Breeze обошел по продажам главного конкурента Toyota RAV4
По итогам июньских продаж, Breeze стал самым популярным иностранным кроссовером в Китае с результатом более 20 тысяч реализованных автомобилей и обошел Honda CR-V и Toyota RAV4, которые разошлись в количестве 18 тысяч и 15 тысяч единиц соответственно.
Letnews.ru 03:52
Происшествия
Малолетнего душителя из Кандалакши приговорили к четырем годам колонии
15-летний преступник избил мальчика 2009 года рождения и совершил попытку задушить свою жертву.
Вечерний Мурманск 15:01