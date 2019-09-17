Происшествия
RT на русскомМИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками
Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, северокорейскому дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с инцидентом, а также было заявлено, что российская сторона "предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия" и требует от КНДР "принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов".Российская газетавчера в 13:58
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Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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