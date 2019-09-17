с чего всё началось

Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения инцидентов, подобных произошедшему в Японском море, сообщили в МИД России.

МИД призвал КНДР не допустить повторения инцидента с пограничниками

Политика Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.

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Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии В Хакасии задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка в одном из детских садов Черногорска, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.

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