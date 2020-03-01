Общество

РИА НовостиРИА НовостиМИД призвал Турцию вмешаться в ситуацию с сотрудниками Sputnik

Москва призвала власти Турции вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников Sputnik Турция, обеспечить безопасности российских СМИ, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.
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