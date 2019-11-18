Политика
РЕН ТВМИД призвал готовиться к ужесточению санкций после Brexit
Директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что российские компании должны приготовиться к ужесточению санкций со стороны Британии после Brexit. "Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому надо быть готовым", - приводит его слова РИА "Новости".
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с чего всё началось
Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.РИА Новости02:38
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Общество
Из Ирака в Москву вылетел рейс с 32 детьми россиян
Из Багдада в Россию спецбортом вылетел самолет с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*.
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В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России
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В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
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Евросоюз раскритиковал организацию парламентских выборов в Белоруссии
Белоруссия упустила возможность провести парламентские выборы в полном соответствии с международными стандартами.
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Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Иранский Халк дебютирует в кулачных боях
Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.
Происшествия
ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
Происшествия
Медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов в Ставрополье
В больнице Буденновска Ставропольского края младшая медсестра не проследила за подготовкой катетеров, один из которых использовался пациентом с ВИЧ.
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Происшествия
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»
Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Футбол
Кирилл Новиков: первое большое интервью. Селекция «Динамо», Филипп, советы отца
Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.
Армия и оружие
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