Политика

РЕН ТВРЕН ТВМИД призвал готовиться к ужесточению санкций после Brexit

Директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что российские компании должны приготовиться к ужесточению санкций со стороны Британии после Brexit. "Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому надо быть готовым", - приводит его слова РИА "Новости".
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с чего всё началось

В МИД предупредили о рисках для российских компаний после Brexit

Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
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