Brexit создаст риски для российских экономических операторов на британском рынке, а также негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик, заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

с чего всё началось

Директор Второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что российские компании должны приготовиться к ужесточению санкций со стороны Британии после Brexit. "Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому надо быть готовым", - приводит его слова РИА "Новости".

МИД призвал готовиться к ужесточению санкций после Brexit

Политика В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.

Происшествия Проводятся обыски в управделами Сибирского отделения РАН Как сообщает информагентство «Академ-онлайн», обыски могут быть связаны с уголовным делом о незаконной приватизацией коттеджа на улице Мальцевой, якобы принадлежащего дочери экс-председателя СО РАН.

Происшествия В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс» В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Единоборства Иранский Халк дебютирует в кулачных боях Известный иранский тяжелоатлет и пауэрлифтер, Саджад Гариби, более известный как «Иранский Халк», попробует себя в кулачных боях и дебютирует под баннером Bare Knuckle FC в следующем году.

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.