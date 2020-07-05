МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.

с чего всё началось

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Общество Вирусолог назвал наиболее восприимчивые к коронавирусу национальности Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что представители некоторых национальностей генетически менее подвержены заражению новым штаммом коронавируса.

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана за хищение 40 млн рублей «Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме»,— сообщила представитель МВД Ирина Волк. 1,7K

Путешествия Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ «В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. 132

Здоровье В Мексике выявили свыше 6,7 тысячи случаев коронавируса за сутки С 6 июля в Мексике вступят в силу новые рекомендации, согласно которым для половины штатов максимальный красный уровень опасности заражения коронавирусной инфекцией будет снижен до оранжевого (высокая опасность).

Шоу-бизнес Губерниев посоветовал Пригожину попросить денег у властей Британии Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал в своем блоге о ряде зарубежных исполнителей, попросивших у властей помощи в связи с кризисом в индустрии развлечений из-за пандемии коронавируса. 16

Шоу-бизнес Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас. 26

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 3,1K

Происшествия Российский военный найден мертвым в Гюмри В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник. 242

Армия и оружие Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142 В ответ, для сопровождения российской авиации в районе Шотландии, британские ВВС подняли в воздух свои истребители и самолет Voyager для дозаправки в воздухе. 13

Хоккей «Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо». 1

Шоу-бизнес Максим Галкин вырастил для Аллы Пугачевой розы 10 видов Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг. 12

Здоровье Врач: тотальный карантин из-за COVID-19 разрушит систему здравоохранения По мнению эксперта, жить в условиях новых волн коронавируса придется до появления безопасной вакцины от COVID-19, которую не стоит ожидать раньше следующего года. 1

Происшествия Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове. 1

Политика Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное. 165