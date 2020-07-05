Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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с чего всё началось

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь

МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.
РИА Новости11:57

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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь

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«Возвращать не хочется, но, наверно, придется». МИД требует от вывезенных туристов вернуть лишнюю помощь

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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь

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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

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МИД просит туристов, самих вернувшихся из-за рубежа во время пандемии, вернуть деньги

Коммерсантъ12:07

МИД попросил самостоятельно прилетевших из-за пандемии вернуть деньги

РБК13:57
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