Коронавирус
RT на русскомМИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.РИА Новости11:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Происшествия
Пациент московской больницы насмерть избил ходунками соседа по палате
Пациент одной из больниц на севере Москвы избил ходунками соседа по палате, мужчина умер.
РБК 14:38
Политика
В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»
Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победе над нацизмом
Американский посол в России Джон Салливан прояснил смысл поста, появившегося в аккаунтах Белого дома в Twitter и Instagram 8 мая.
Городовой вчера в 08:42
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Футбол
Гончаренко: после первого гола «Ахмату» ЦСКА поймал кураж
После первого гола поймали кураж, на нём забили ещё два мяча.
RT на русском 16:43
Происшествия
В Татарстане суд отменил приговор по делу о насилии над девочкой
Rostov gazeta вчера в 09:49
Политика
Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине
Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
NewInform 04:18
Футбол
«Бавария» обыграла «Байер» и в 20-й раз завоевала Кубок Германии
"Бавария" в 20-й раз завоевала Кубок Германии, что является рекордом турнира.
РИА Новости 16:05
Наука
Краткосрочный иммунитет от коронавируса развился у зараженных обезьян
Азиатский ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили лабораторных макак-резусов коронавирусом нового типа, чтобы проверить наличие иммунитета от повторного заболевания.
Сайт интересных новостей вчера в 19:47
Экономика
К доплате за март пониженные тарифы страховых взносов не применяются
Если же фирма по ошибке недоплатила работникам за март, обнаружила ошибку и доплатила необходимую сумму уже во втором квартале, применить пониженный тариф по страховым взносам к этой доплате она не вправе.
Бухгалтерия.ру вчера в 02:28
Футбол
«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ
Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
Татар-информ вчера в 05:23
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Общество
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи»
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
РИА Новости 10:55
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Политика
Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
Общество
Роспотребнадзор запретил отдых в детских лагерях за пределами регионов
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях за пределами регионов до конца 2020 года.
UfaTime.ru 01:28
Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 02 июля в 08:53
Здоровье
Минздрав утвердил порядок наблюдения за онкологическими больными
Министерство здравоохранения России утвердило порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими заболеваниями.
Вечерняя Москва вчера в 20:10
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 02 июля в 05:31
Транспорт
В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Важную роль в профилактике здоровья сердца и сосудов человека играет витамин D. Его в своем Instagram назвала кардиолог и терапевт Ирина Мурадян.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК 14:04
Армия и оружие
США перебросили стратегический бомбардировщик В-52Н на Гуам
Пентагон перебросил на остров Гуам, находящийся в западной части Тихого океана, стратегический бомбардировщик В-52Н.
Известия 17:42