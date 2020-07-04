МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.

с чего всё началось

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

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