Коронавирус
RT на русскомМИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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с чего всё началось
МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.РИА Новости11:57
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