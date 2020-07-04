Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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с чего всё началось

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь

МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.
РИА Новости11:57

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МИД попросил самостоятельно прилетевших из-за пандемии вернуть деньги

РБК13:57

МИД просит россиян, получивших матпомощь после возвращения из-за рубежа, вернуть средства

ТАСС13:40

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть матпомощь

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Россиян, не уведомивших о своем прибытии на родину, попросили вернуть деньги в МИД

Телеканал 360°12:26

МИД просит туристов, самих вернувшихся из-за рубежа во время пандемии, вернуть деньги

Коммерсантъ12:07

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

RT на русском12:40

МИД РФ попросил вернуть деньги неуведомивших о своем прибытии на родину россиян

Известия11:53
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Происшествия

Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
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Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
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Общество

В США установлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США за сутки превысило предыдущий антирекорд с начала эпидемии и составило 57 497, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты 00:15
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Общество

Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова «уроком для многих»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
Bookmaker-ratings.ru 04:58
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Общество

ВОЗ остановила испытания трех препаратов от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов от коронавируса.
Lenta.ru 14:53
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Здоровье

На Украине за сутки снова выросло число заболевших коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 46 763 случая коронавируса, 1212 летальных, 20 558 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:49
Футбол

«Шахтер» четвертый раз за сезон победил «Динамо» в чемпионате Украины

РБК 15:03
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
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Происшествия

В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками

В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
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Армия и оружие

ВМС Украины получат ПКР «Нептун» в 2021 году и разместят их на Черном и Азовском побережье

Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун" в 2021 году и развернуть три дивизиона.
ТАСС 13:49
Футбол

Владислав Радимов: боже, «Спартак» храни, дай ему силы

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на поражение «Спартака» в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Чемпионат 15:14
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Игры

Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
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Политика

Двоюродный племянник Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, который является двоюродным племянником президента России возглавит партию «Народ против коррупции».
АН Между строк 10:25
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Происшествия

В Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей

На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких".
Российская газета 10:39
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Шоу-бизнес

Шнуров впервые показал видео с четвертой женой

Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
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Общество

Названы самые опасные позы для сна

Lenta.ru 10:06
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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском 13:21
Футбол

«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт 15:36
Космос

«Хаббл» запечатлел одну галактику и два астероида

Поскольку астероиды перемещались по отношению к космическому телескопу во время съемки, оба следа были последовательно запечатлены с использованием обоих светофильтров и поэтому выглядят двухцветными на снимке.
AstroNews.ru 07:07
Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым

В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
Газета.Ru 14:30
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Транспорт

В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»

В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
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Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
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Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
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Политика

Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

По словам замруководителя администрации российского президента Дмитрия Козака, на прошедшей встрече не удалось добиться прорыва по Украине.
Evo-rus.com 15:20
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Здоровье

«Домашнее» лечение коронавируса в Заполярье оплатит бюджет

Обеспечение противовирусными препаратами больных коронавирусом жителей Заполярья, которые лечатся в амбулаторных условиях возьмёт на себя бюджет Мурманской области.
Северпост 10:17
Общество

День независимости США отметился рекордами по поеданию хот-догов

Вести.Ru 14:21
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