Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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с чего всё началось

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть деньги

МИД России просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале госуслуг и на их электронную почту.
РИА Новости11:57

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МИД попросил самостоятельно прилетевших из-за пандемии вернуть деньги

РБК13:57

МИД просит россиян, получивших матпомощь после возвращения из-за рубежа, вернуть средства

ТАСС13:40

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть деньги

РИА Новости11:57

Россиян, не уведомивших о своем прибытии на родину, попросили вернуть деньги в МИД

Телеканал 360°12:26

МИД просит туристов, самих вернувшихся из-за рубежа во время пандемии, вернуть деньги

Коммерсантъ12:07

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

RT на русском12:40

МИД РФ попросил вернуть деньги неуведомивших о своем прибытии на родину россиян

Известия11:53
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
10
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
1,4K
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 13:27
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Общество

Роднина назвала смерть отца Хабиба уроком для не соблюдающих карантин

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, — урок для не соблюдающих карантин во время пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 05:58
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Общество

В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
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Транспорт

«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

BFM.ru 11:06
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Происшествия

В московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками

В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками.
Вести.Ru 13:57
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Экономика

«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
25
Политика

Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса

Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
Народные новости вчера в 03:34
794
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
261
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Общество

Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова

Инстаграм-аккаунт news095 опубликовал видео с похорон тренера Абдулманапа Нурмагомедова, на котором видно, что на траурной церемонии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:17
10
Общество

В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

Газета.Ru 13:27
1K
Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
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Армия и оружие

Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике

Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике.
ФАН 02 июля в 21:14
66
Общество

В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова

РБК 14:12
Хоккей

«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею

ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан вчера в 08:06
Автоспорт

Хэмилтон избежал наказания и стартует в Австрии вторым

Льюис Хэмилтон занял второе место по итогам квалификационной сессии в Шпильберге, отстав всего на 0,012 секунды от своего напарника Валттери Боттаса.
Motorsport.com Россия 14:13
Шоу-бизнес

Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»

По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 08:51
Наука

Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет

Специалисты подчеркнули, что свинцовый гроб не пропускает воздух. Возраст захоронения – приблизительно 1500 лет.
Evo-rus.com вчера в 14:24
28
Политика

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском вчера в 09:39
3K
Происшествия

Россиянин запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару

Житель Белгорода запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:29
20
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В сети появились изображения нового внедорожника от УАЗ.
Evo-rus.com 11:47
167
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
12
Политика

В МИД опровергли заявления о причастности РФ к росту радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг утверждения о том, что испытания в РФ перспективных вооружений могли стать причиной повышения радиационного фона над Северной Европой, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:07
519
Футбол

Погба сделал прическу в честь движения Black Lives Matter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба выстриг на голове логотип движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»).
Бомбардир.ру 10:53
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
21
Политика

В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым

В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
193
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
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