Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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с чего всё началось

МИД попросил россиян, не уведомивших о прибытии на родину, вернуть деньги

МИД РФ просит несколько тысяч россиян, ранее застрявших за рубежом из-за COVID-19 и вернувшихся на родину без уведомления, возвратить излишне перечисленные им деньги, соответствующие сообщения отправлены в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг и на их электронную почту.
РИА Новости11:57

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МИД попросил самостоятельно вернувшихся из-за пандемии вернуть деньги

РБК12:42

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

RT на русском12:40

МИД потребовал деньги у вернувшихся на родину граждан России

Говорит Москва11:42

МИД попросил у тысяч вернувшихся из-за рубежа россиян перевести ему излишки денег

Фонтанка.Ру12:07

МИД попросил россиян, не уведомивших о прибытии на родину, вернуть деньги

РИА Новости11:57

МИД РФ попросил вернуть деньги неуведомивших о своем прибытии на родину россиян

Известия11:53

МИД просит туристов, самих вернувшихся из-за рубежа во время пандемии, вернуть деньги

Коммерсантъ12:07
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Религия

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Автоспорт

Риккардо: Из-за желтых флагов пришлось сбросить скорость

F1news.ru 12:33
Происшествия

Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
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Футбол

Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России

Грозненский "Ахмат" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:32
Транспорт

В Воронежской области открыли платный участок трассы «Дон»

В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн 11:43
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Происшествия

В армянском Гюмри произошла трагедия с российским военным

В настоящий момент решается, кто будет расследовать трагедию: следственное управление Ширакской области или представители российских военных.
ИА Красная Весна 12:18
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
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Здоровье

Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
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Политика

В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»

Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
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Футбол

МЮ нанес клубу российского бизнесмена пятое поражение в АПЛ подряд

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, потерпел пятое подряд поражение в АПЛ, имеет в активе 27 очков и находится на предпоследней, 19-й позиции.
Lenta.ru 12:12
Здоровье

268 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области ещё 268 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Известия вчера в 20:58
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Политика

Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

Со своей стороны, глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что власти Турции, отказываясь признать российский статус Крыма, демонстрируют неспособность адекватно оценивать международную обстановку, заявил.
Вести.Ru 11:05
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Наука

Хорошая растяжка снижает риск инсульта, диабета и заболеваний сердца

Волга-Медиа 10:05
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Происшествия

На задержанных в Пскове пикетчиков составили протоколы

Коммерсантъ 10:46
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Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 02 июля в 09:06
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Шоу-бизнес

Муж Кристины Орбакайте носит женскую кофту

Едва в Москве ослабили карантин по случаю пандемии коронавируса, Кристина Орбакайте вместе с мужем и дочерью уехали на отдых.
Paparazzi.ru 05:28
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Футбол

«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового

CT news вчера в 14:25
Космос

Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе

Также как нельзя исключить возможность встретиться с ранее занесенными человечеством на Марс, например, земными формами жизни, которые еще могут и модифицироваться в новых условиях", — сказал Орлов.
РИА Новости 02 июля в 20:39
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РИА Новости 10:45
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Гаджеты

Huawei запатентовала смартфон со сменным зум-объективом

ITZine.ru 09:20
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Политика

МИД отверг обвинения США в несоблюдении договора о ядерных испытаниях

Москва отвергает обвинения в якобы несоблюдении договора с США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 11:37
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
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Путешествия

Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ

«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру 08:00
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Наука

Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых

Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду.
Live24 02 июля в 10:20
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Происшествия

Адвокат Ефремова отреагировал на версию об эпилепсии артиста

Lenta.ru 09:18
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