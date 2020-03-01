Общество
RT на русскомМИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik
Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Вечером 29 февраля неизвестные пытались ворваться в квартиры к трём журналистам Sputnik в Анкаре.
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Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
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Путин приехал в Псков и почтил память павших в Чечне десантников
Президент России Владимир Путин почтил память солдат и офицеров 6-й парашютно-десантной роты, геройски павших в бою в Аргунском ущелье.
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В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
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СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
Футбол
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Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
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Ари: Беленов дважды почти угадал, куда я пробью. Мне сильно повезло
Нападающий "Краснодара" Ари прокомментировал победу команды в матче 20-го тура РПЛ с "Уфой" (2:0).
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Здоровье
Врачи-онкологи провели прием пациентов в Ясногорске
Врачи Тульского областного онкодиспансера провели прием пациентов в Ясногорске.
Общество
Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева
Хоккей
СКА разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф
Петербургский СКА разгромил подольский «Витязь» со счетом 6:1 в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Экономика
Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Политика
Путин одобрил закон о звании «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении звания "Город трудовой доблести".
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Авто
Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили
Напомним, в прошлом году налоговый режим был облегчен для владельцев автомобилей не старше трех лет, попадающих в нижнюю категорию роскоши (от 3 млн до 5 млн руб.): для них теперь применяется только один вид повышающего коэффициента — 1,1 вместо прежних 1,3.
Политика
На парламентских выборах в Словакии победили центристы
На парламентских выборах победу одержала центристская партия "Обычные люди и независимые личности", сообщает "Россия 24".
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество