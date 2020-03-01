Общество

RT на русскомRT на русскомМИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik

Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Вечером 29 февраля неизвестные пытались ворваться в квартиры к трём журналистам Sputnik в Анкаре.
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