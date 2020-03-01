Политика
RT на русскомМИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik
Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Вечером 29 февраля неизвестные пытались ворваться в квартиры к трём журналистам Sputnik в Анкаре.
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Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция освободили
Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
Здоровье
Назван способ продлить жизнь на несколько лет
Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет, сообщает EurekAlert.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Происшествия
Полиция Казахстана задержала несколько десятков активистов
Несколько десятков протестующих задержала полиция Казахстана в Алма-Ате и Нур-Султане 1 марта, сообщает агентство Рейтер.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Политика
Путин ввел звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания "Город трудовой доблести".
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Экономика
Арендаторы наполняют имеющееся пространство
Хуже могут пойти дела у собственников торговых помещений: несмотря на сохраняющийся высокий спрос, арендаторы становятся разборчивее, а на их выручке может негативно сказаться мораторий на въезд китайских туристов из-за коронавируса.
Футбол
Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»
Общество
Лувр временно закрылся из-за коронавируса
Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
Политика
Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана
Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
Политика
Путин провел смотр 76-й воздушно-десантной дивизии в Пскове
Смотр состоялся в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 20-летней годовщине подвига псковских десантников в Аргунском ущелье.
Армия и оружие
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
ПВО продолжают работу уже около 30 минут. Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, огонь ведется по турецким беспилотникам.
Здоровье
На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
С подозрением на заражение новым коронавирусом в инфекционное отделение Черновицкой областной больницы госпитализировали мужчину, который ранее вернулся после путешествия по Италии, сообщает 29 февраля пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
Политика
На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев
Более 7 тысяч беженцев собрались в районе контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» на турецкой стороне границы с Грецией, сообщает газета «Неа тис Фракис».
Общество
Эксперт по делу псковской журналистки Прокопьевой подала на нее в суд за пост в фейсбуке
Эксперт Ольга Якоцуц подала в суд иск с требованием взыскать полмиллиона рублей моральной компенсации с псковской журналистки Светланы Прокопьевой за пост в фейсбуке.
Футбол
Вадим Евсеев: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца»
Армия и оружие
Евросоюз может созвать внеочередное заседание по Сирии
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призывает собрать в ближайшие дни внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам для обсуждения обстановки в Сирии.
Общество
Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева
Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
Футбол
«Ворскла» нанесла первое в сезоне поражение «Шахтёру»
20-й тур украинской Премьер-лиги завершился матчем в Полтаве, где «Ворскла» принимала «Шахтёр», который снова выставил смешанный состав, сделав упор на еврокубки.
ЖКХ
СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Армия и оружие
Американский авианосец вошел в Средиземное море
Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Общество
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.