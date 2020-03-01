Политика

RT на русскомRT на русскомМИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik

Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего. Вечером 29 февраля неизвестные пытались ворваться в квартиры к трём журналистам Sputnik в Анкаре.
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МИД России призвал Турцию к ответу за задержание сотрудников российского СМИ

Lenta.ru05:19

В Госдуме проработают с МИД варианты защиты журналистов Sputnik Турция

РИА Новости06:28

МИД России прокомментировал задержание в Турции сотрудников Sputnik

ТАСС05:25

МИД России осуждает ситуацию с журналистами Sputnik Турция

Газета.Ru05:23

МИД назвал нападение на журналистов в Турции грубейшим нарушением прав

РБК06:29

МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik

RT на русском05:03

МИД РФ призвал Турцию разобраться в нападении на сотрудников Sputnik

Интерфакс04:52
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 12:13, Ашберн
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция освободили

Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
ТАСС 09:59
Здоровье

Назван способ продлить жизнь на несколько лет

Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет, сообщает EurekAlert.
Smolnarod.ru 27 февраля в 14:22
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

РИА Новости 07:12
Происшествия

Полиция Казахстана задержала несколько десятков активистов

Несколько десятков протестующих задержала полиция Казахстана в Алма-Ате и Нур-Султане 1 марта, сообщает агентство Рейтер.
Красная весна 07:59
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 11:13
Политика

Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 08:58
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Политика

Путин ввел звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания "Город трудовой доблести".
Газета.Ru 11:26
Происшествия

Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 02:01
Экономика

Арендаторы наполняют имеющееся пространство

Хуже могут пойти дела у собственников торговых помещений: несмотря на сохраняющийся высокий спрос, арендаторы становятся разборчивее, а на их выручке может негативно сказаться мораторий на въезд китайских туристов из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:14
Футбол

Гол Фернандеса спас ЦСКА от поражения в матче против «Урала»

Российская газета вчера в 08:34
Общество

Лувр временно закрылся из-за коронавируса

Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
Ведомости 09:41
Происшествия

В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за видео

РИА Новости 06:25
Политика

Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
РБК 11:37
Политика

Путин провел смотр 76-й воздушно-десантной дивизии в Пскове

Смотр состоялся в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 20-летней годовщине подвига псковских десантников в Аргунском ущелье.
Московский Комсомолец 07:42
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС 10:12
Армия и оружие

Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

ПВО продолжают работу уже около 30 минут. Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, огонь ведется по турецким беспилотникам.
РИА Новости 11:40
Здоровье

На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

С подозрением на заражение новым коронавирусом в инфекционное отделение Черновицкой областной больницы госпитализировали мужчину, который ранее вернулся после путешествия по Италии, сообщает 29 февраля пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
REGNUM 01:20
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

Более 7 тысяч беженцев собрались в районе контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» на турецкой стороне границы с Грецией, сообщает газета «Неа тис Фракис».
BFM.ru вчера в 07:22
Общество

Эксперт по делу псковской журналистки Прокопьевой подала на нее в суд за пост в фейсбуке

Эксперт Ольга Якоцуц подала в суд иск с требованием взыскать полмиллиона рублей моральной компенсации с псковской журналистки Светланы Прокопьевой за пост в фейсбуке.
Медиазона 11:42
Футбол

Вадим Евсеев: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца»

Спорт-Экспресс 10:56
Армия и оружие

Евросоюз может созвать внеочередное заседание по Сирии

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призывает собрать в ближайшие дни внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам для обсуждения обстановки в Сирии.
News.ru 11:49
Общество

Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
ТАСС 11:09
Футбол

«Ворскла» нанесла первое в сезоне поражение «Шахтёру»

20-й тур украинской Премьер-лиги завершился матчем в Полтаве, где «Ворскла» принимала «Шахтёр», который снова выставил смешанный состав, сделав упор на еврокубки.
Евро-футбол.ру 12:04
ЖКХ

СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Армия и оружие

Американский авианосец вошел в Средиземное море

Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
РИА Новости 02:07
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 11:26
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
OAnews 10:22
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
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