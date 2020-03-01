Общество
ТАССВ ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Об этом говорится в воскресенье в сообщении Бюро представителя ОБСЕ по СМИ в Twitter.
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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что в Стамбуле был задержан сотрудник Sputnik Турция.
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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Следователи начали проверку, после того как в квартире на Большой Филевской улице в Москве нашли тела семейной пары.
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Границы Турции с Евросоюзом пересекло более 76 тыс. мигрантов, сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в Twitter.
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Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
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