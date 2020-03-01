Общество

ТАССТАССВ ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Об этом говорится в воскресенье в сообщении Бюро представителя ОБСЕ по СМИ в Twitter.
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