Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Об этом говорится в воскресенье в сообщении Бюро представителя ОБСЕ по СМИ в Twitter.

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