Политика

ТАССТАССВ ОБСЕ осудили власти Турции за задержание журналистов Sputnik

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил власти Турции за задержание в Анкаре журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik. Об этом говорится в воскресенье в сообщении Бюро представителя ОБСЕ по СМИ в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

МИД России призвал Турцию к ответу за задержание сотрудников российского СМИ

Lenta.ru05:19

МИА «Россия сегодня» обращается в ООН и ОБСЕ из-за задержания сотрудников Sputnik в Анкаре

ТАСС05:42

МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik

RT на русском05:03

МИД РФ призвал Турцию разобраться в нападении на сотрудников Sputnik

Интерфакс04:52

МИД России осуждает ситуацию с журналистами Sputnik Турция

Газета.Ru05:23

МИД РФ: Действия в отношении сотрудников Sputnik нарушают их права

Российская газета05:17

Представитель ОБСЕ осудил нападение на журналистов Sputnik Турция

РИА Новости05:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Общество

Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников

RT на русском 06:02
Хоккей

Плей-офф КХЛ стартует в воскресенье четырьмя матчами

Двенадцатый розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием восьми лучших команд Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата начнется в воскресенье четырьмя матчами.
ТАСС Спорт вчера в 16:07
Политика

Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина.
RT на русском 02:01
Армия и оружие

В Минобороны отреагировали на информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Lenta.ru 05:18
Армия и оружие

Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Avia.pro вчера в 12:22
Происшествия

Полицейские задержали иностранца за запуск коптера над Кремлем

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в Москве.
Известия 04:44
Транспорт

Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

Люксембург стал первой страной, которая сделала общественный транспорт бесплатным для жителей герцогства и для его гостей.
Известия вчера в 11:20
Экономика

Дела на вылет: половина банкротств юрлиц приходится на три сферы

Каждое второе банкротство юрлиц в России приходится на сферы торговли, строительства и рынок недвижимости.
Известия вчера в 16:01
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Известия 01:51
Политика

Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев

С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспорту.
РИА Новости 04:56
Биатлон

Президент СБР обсудит дело биатлониста Логинова с руководством IBU

Выяснить официальную позицию Международного союза биатлонистов (IBU) по обыскам в гостиничном номере у российского биатлониста Александра Логинова намерен президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв на встрече с руководством IBU 29 февраля, о чем он рассказал ТАСС.
Красная весна вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Певицу Савичеву шокировала реакция блогерши на трагедию в бане

Певицу Юлию Савичеву шокировала реакция инста-блогерши Екатерины Диденко, которая после трагедии в бане с сухим льдом, в результате которой потеряла мужа и двух друзей, опубликовала видео в сториз.
Московский Комсомолец вчера в 15:44
Здоровье

Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Общество

В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
РИА Новости 06:03
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском вчера в 14:55
Технологии

В приложении Play Store появилась поддержка тёмного режима

Очевидно, что обновление, которое в скором времени получит широкое распространение, будет одобрено этой категорией пользователей, поскольку оно позволит активировать тёмный режим непосредственно в настройках Play Store.
3DNews 03:05
Политика

Иран не сообщал деталей по встрече с Сирией и Турцией без участия РФ

Иран не сообщил никаких деталей своего предложения по встрече с властями Турции и Сирии без участия России.
Народные новости 05:05
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Футбол

Тамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)

Газета.Ru 05:43
Хоккей

Кучеров повторил достижение Могильного и Дацюка в НХЛ

Газета.Ru 01:51
Музыка

Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу

Lenta.ru 05:27
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу

Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
BFM.ru вчера в 03:25
Политика

Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
РБК 03:03
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара.
REGNUM вчера в 15:34
Футбол

Глава Бундеслиги поддержал протест игроков «Хоффенхайма» и «Баварии»

Газета.Ru 04:39
Авто

Под налог на роскошь подпали новые машины

Коммерсантъ 28 февраля в 11:01
Политика

Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 76 тысячи 358 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.
РИА Новости 02:53
Единоборства

Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
RT на русском 01:10
Общество

Валерий Гергиев назвал уникальным орган в «Зарядье»

Российская газета 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное