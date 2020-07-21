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РИА НовостиМИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства. Спикер ведомства назвала его "русофобией в фейковой огранке".
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Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке.
— Мария Захарова, российский дипломатГоворит Москва 06:25
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