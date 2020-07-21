Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства. Спикер ведомства назвала его "русофобией в фейковой огранке".

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