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РИА НовостиРИА НовостиМИД прокомментировал британский доклад о «российском вмешательстве»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании о якобы имевшем место вмешательстве Москвы во внутреннюю политику Соединенного Королевства. Спикер ведомства назвала его "русофобией в фейковой огранке".
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Мария Захарова
Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке.
— Мария Захарова, российский дипломатГоворит Москва 06:25

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