Я не могу как-то комментировать с технической точки зрения, с точки зрения технических характеристик этой ракеты, но то, что США давно вели подготовку к нарушению положений ДРСМД, мы заявляли неоднократно.

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Источник объяснил прощание с Лужковым в закрытом гробу Источник в окружении семьи экс-эра Москвы Юрия Лужкова заявил, что его гроб решили оставить закрытым на панихиде, чтобы в умах людей он остался таким же энергичным человеком, каким был при жизни.

Политика Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, они получили 364 депутатское кресло из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.

Здоровье Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.

Религия День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

Экономика ЦБ отозвал лицензии у двух банков Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.

Наука Древнейшие наскальные рисунки нашли в Индонезии Ученые нашли в Индонезии самые древние созданные человеком наскальные рисунки. Им 44 тысячи лет, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.

Политика Евросоюз продлил санкции против России США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

Экономика Госдума подняла МРОТ на 850 рублей С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.

Здоровье Центры онкопомощи открылись во Владивостоке и Лесозаводске Два первых центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылись в Приморском крае — в поликлинике №9 Владивостока и в Центральной городской больнице Лесозаводска.

Шоу-бизнес Умерла актриса Екатерина Дурова Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.

Политика Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

Футбол РФС собирается отстранить Гинера от футбольной деятельности По словам источников, руководство РФС хочет отстранить президента ЦСКА от любой футбольной деятельности, в том числе и в самом РФС (Гинер возглавляет финансовый комитет организации).

Армия и оружие «Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.

Политика МВД Украины назвало условие проведения выборов в республиках Донбасса Выборы в Донбассе, о которых идет речь в Минских соглашениях, могут быть организованы только после роспуска народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными формированиями.