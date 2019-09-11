Политика

ТрудТрудВ МИД России скептически прокомментировали отставку Болтона

Российское руководство не ждет каких-либо изменений в политике США после отставки советника президента Соединенных Шатов по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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В МИД прокомментировали отставку Болтона

РИА Новости02:27

МИД РФ: у Москвы нет иллюзий насчет улучшения отношений с США после отставки Болтона

ТАСС02:10

В МИДе скептически отнеслись к отставке Болтона

РБК03:13

В МИД России прокомментировали отставку Болтона

RT на русском02:18

Позиция РФ в отношении США не изменилась после отставки Болтона

Московский Комсомолец02:14

МИД: Россия не питает иллюзий по поводу улучшения отношений с США после отставки Болтона

Эхо Москвы03:30

Рябков рассказал об ожиданиях после отставки Болтона

Известия02:23
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:50, Вашингтон
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика

В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Происшествия

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес

Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре

OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Футбол

Арда Туран приговорен к условному сроку за драку

РИА Новости 07:55
Происшествия

В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Шоу-бизнес

В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Экономика

Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин

Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия

Тело военнослужащего российской базы нашли в Гюмри

Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес

Опубликован список гостей на свадьбе Собчак и Богомолова

На празднование свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова были приглашены почти 300 человек.
Взгляд.ру 05:28
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Футбол

Боатенг – о Дембеле: «Нельзя, чтобы молодые игроки получали много денег»

Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 года.
Евро-футбол.ру 08:21
Политика

Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов

Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Космос

Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

Московский Комсомолец 02:55
Происшествия

Healthy Food закрыла производство после проверки Роспотребнадзора

РИА Новости 07:39
Политика

Зеленский лишил дипломатического ранга двух соратников Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову.
REGNUM 04:28
Политика

Минобрнауки разберется с зарплатами в вузах по просьбе Госдумы

Открывая накануне осеннюю сессию, глава нижней палаты Вячеслав Володин поставил цель - разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения.
Российская газета 08:08
Политика

Госдума обсудит право сбивать дроны

Сегодня, 11 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий спецслужбам и военным сбивать беспилотники, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:54
Авто

Российский завод Mercedes-Benz перешел на двухсменный режим работы

Российский завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» с 1 сентября перешел к работе в две смены.
Автостат 08:18
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Гаджеты

Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

iXBT.com вчера в 14:43
Политика

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Здоровье

Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

Российская газета 00:10
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец вчера в 07:08
Путешествия

Число страховых случаев с россиянами в Турции выросло на 80%

Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что в Турции с начала туристического сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Известия 08:00
Кино

Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто

Актриса Рене Зеллвегер расплакалась, когда выходила на сцену после показа байопика "Джуди", которому зрители аплодировали стоя на кинофестивале в Торонто, сообщает Entertainment Weekly.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
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Американский политик, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 года.
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