Политика

RT на русскомRT на русскомМИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

22 июня в Вене прошли консультации России и США по вопросам стратегической стабильности. Они длились почти десять часов. Со стороны России на переговорах присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.
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«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности»,— говорится в сообщении
 МИД России.
Коммерсантъ15:28

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Спецпредставитель США оценил первый раунд переговоров в Вене

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В США оценили консультации по вооружениям с Россией

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Делегации России и США обсудили договор СНВ и международную стабильность

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ТАСС17:37

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Российская газета13:39

Спецпредставитель Трампа сделает заявление о переговорах с РФ в Вене

News.ru13:21
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество

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На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
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РБК 17:00
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Политика

В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту

В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей.
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Общество

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