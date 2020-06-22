с чего всё началось

22 июня в Вене прошли консультации России и США по вопросам стратегической стабильности. Они длились почти десять часов. Со стороны России на переговорах присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.

МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

Энергетика Украина оказалась спасением для газового рынка Европы Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 87

Политика Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих. 2

Общество В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.

Политика Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября. 5

Политика В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей. 1K

Общество Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.

Теннис Джокович отказался от тестирования на коронавирус Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour, сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. 4

Футбол «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны» Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).

Авто Mazda обновила оснащение кроссоверу CX-5 Компания Mazda представила в Европе свежий кроссовер CX-5 с обновлённым набором оснащения и модернизированным двигателем.

Общество Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин. 144

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 8

Авто Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для рынка России Вероятнее всего аналогичные изменения появятся и на седане Rio, который дебютирует вместе с собратом в конце текущего или начале следующего года. 3

Общество Рейтинг The Last of Us 2 обрушился в Китае и Корее из-за диалога героев об азиатах Недавно вышедшая игра The Last of Us 2 получила порцию критики из-за диалога героя с азиатской внешностью в игре, сообщает Games.Mail.ru.