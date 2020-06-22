Политика
RT на русскомМИД прокомментировал переговоры России и США в Вене
22 июня в Вене прошли консультации России и США по вопросам стратегической стабильности. Они длились почти десять часов. Со стороны России на переговорах присутствовал замглавы МИД Сергей Рябков.
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с чего всё началось
«В соответствии с поручением президентов двух стран было продолжено обсуждение перспектив контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о СНВ и поддержания стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД, а также в целом комплексного диалога по разрешению проблем в сфере международной безопасности»,— говорится в сообщении МИД России.Коммерсантъ15:28
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Энергетика
Украина оказалась спасением для газового рынка Европы
Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья.
Lenta.ru 09:47
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Технологии
Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus
Игромания.ру 16:53
Политика
Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз
Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 18:58
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Политика
Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах
О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.
РБК 17:00
Политика
В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту
В Нью-Йорке демонтируют конную статую экс-президента США Теодора Рузвельта, стоящую у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times со ссылкой на заявление руководства музея и городских властей.
Росбалт вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной
Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 06:58
Общество
Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
RT на русском 20:34
Теннис
Джокович отказался от тестирования на коронавирус
Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour, сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
Советский спорт 02:23
Здоровье
«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты
Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:56
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 18:49
Общество
Флаг ЛГБТ повесили на «Родину-мать» в Киеве
Коптер повис над памятником «Родины-матери». Визуально акция выглядела так, будто флаг ЛГБТ-сообщества повесили на меч статуи.
News.ru вчера в 14:16
Гаджеты
Официально: Apple переводит Mac на собственные процессоры
Обычные пользователи смогут купить компьютер Mac с собственным процессором Apple до конца 2020 года.
Вести.Ru 15:12
Авто
Mazda обновила оснащение кроссоверу CX-5
Компания Mazda представила в Европе свежий кроссовер CX-5 с обновлённым набором оснащения и модернизированным двигателем.
Autorating.ru 10:34
Общество
Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов
Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин.
Газета.Ru 11:47
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Авто
Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для рынка России
Вероятнее всего аналогичные изменения появятся и на седане Rio, который дебютирует вместе с собратом в конце текущего или начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 07:54
Космос
Мы все умрем. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Sputnik Таджикистан вчера в 01:47
Общество
Рейтинг The Last of Us 2 обрушился в Китае и Корее из-за диалога героев об азиатах
Недавно вышедшая игра The Last of Us 2 получила порцию критики из-за диалога героя с азиатской внешностью в игре, сообщает Games.Mail.ru.
Чемпионат 20:35
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00